Ainutlaatuinen Selkämeri on muuttunut soiden ojitusten takia ongelmamereksi

Selkämeri voi olla isojen muutosten edessä

Kansainvälinen tutkijaryhmä on hakenut syitä viime vuosina huonompaan kuntoon ajautuneen Selkämeren tilaan. Selkämeren on ajateltu karuna ja melko syvänä merialueena kestävän paremmin eteläisiä merialueita riivaamia ravinneongelmia.

Maalta tulevat valumat voivat selittää huonontunutta tilaa

Sama muutos on ollut sisävesillä jo aiemmin

Selkämerellä on käynnissä valumien takia samanlainen kehitys kuin on nähty monissa järvissä ja lammissa. Vesi samentuu ja kärsii happikadosta, mahdollisesti jopa happikuolemasta.

Selkämeren onni on edelleen se, että se on suojassa eteläisiltä merialueilta ja sen keskisyvyys on yli 60 metriä. Vaikka Kuosa arvioi, että Selkämeren koko ekosysteemin muutos on melko todennäköistä, uutta leväkukintojen kanssa kipuilevaa Suomenlahtea Selkämerestä ei saada.