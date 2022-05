EU haluaa lisää aurinkovoimaa, mutta toimiiko se Lapissa? Pohjoisen rakentajalle uusiutuvien energialähteiden valinta on yhä arpapeliä

Tonttimaalla työtä on jo riittänyt, vaikka talopaketti saapuu vasta elokuussa. Nyt Titola on kaatanut puita tietä ja pihaa varten: männyn rungoista hahmotellaan jo liiteriä pihalle, osa tullaan käyttämään polttopuuna. Lämmitys- ja sähköenergian valinta on tuottanut paljon päävaivaa.