Analyysi: Israelin äärioikeisto kaivaa verta nenästään, eikä hallitus edes yritä suitsia heitä

Arviolta 25 000 israelilaista osallistui eilen lippumarssiin Jerusalemissa. Jerusalemin päivä on Israelin kansallinen juhlapäivä, jota vietetään Jerusalemin vanhan kaupungin eli Itä-Jerusalemin valtaamisen muistoksi kuuden päivän sodan seurauksena 1967. Sitä vietetään juutalaisen kalenterin mukaan Ijar-kuun 28. päivänä, joka tänä vuonna osui eiliselle, sunnuntaille.

Muuten tunnelmat palestiinalaisten ja israelilaisten välillä ovat olleet viikkokausien ajan äärimmäisen kireät. Poikkeuksellinen terrorismin aalto on tappanut jo ainakin 19 israelilaista, ja Israelin joukkojen vastatoimissa on kuollut kymmeniä palestiinalaisia.

Raivoa on lisännyt se, että Jerusalemin poliisit kävivät Abu Aklehin hautajaissaattueeseen osallistuneiden kimppuun.

Yksi raivoa herättänyt hahmo on Israelin parlamentin Knessetin kiistelty jäsen, äärioikeistolainen ja äärisiionistinen Itamar Ben-Gvir . Hän kävi jo marssin alla näyttämässä voitonmerkkiä Al-Aqsan alueella, kun joukko israelilaisia päästettiin sinne.

Ben-Gvir on avoimesti sanonut ottaneensa vaikutteita vuonna 1990 tapetun rabbi Meir Kahanin ajatuksista. Kahanistiset puolueet kiellettiin Israelissa 1994 sen jälkeen kun yksi liikkeen jäsen tappoi 29 palestiinalaista. Seuraavana vuonna toinen liikkeen jäsen murhasi Israelin silloisen pääministerin Jizhak Rabinin .

Kahanistit ovat myös Yhdysvaltain ja EU:n terrorismilistalla, mutta sunnuntaiset tapahtumat osoittavat, että ajatuksilla on vielä paljon kannatusta Israelissa. "Rabbi Kahan on oikeassa", luki joidenkin marssijoiden paidassa israelilaislehtien mukaan.

Itse asiassa äärioikeistolaisuus on vain noussut Israelissa. Lisäksi pääministeri Naftali Bennettin hallitus joutuu kaiken lisäksi myötäilemään radikaalimpia siipiä, sillä hauras hallitus on jo menettänyt enemmistönsä Knessetissä ja Bennettin Yamina-puolueen kannatus (siirryt toiseen palveluun) on laskenut mielipidemittauksissa.