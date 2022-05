STTK:n pääekonomisti vaatii ylimääräisiä palkankorotuksia, viiden prosentin korotus säilyttäisi ostovoiman – EVA varoittaa hintakierteestä

STTK:n Lainà sanoo, että palkansaajien tilanne on huono, elleivät palkat jousta ylöspäin. EVAn Kurronen uskoo, että sovittujen palkankorotusten päälle voi tulla tänä vuonna hyvinkin suuret lisäkorotukset.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisää liikkumisen ja ruuan hintaa vauhdilla, mutta palkat nousevat hitaammin. Rahalla saa vähemmän, ja tilanne kohtelee suomalaisia eri tavoin.

Tilastokeskus kertoi perjantaina (siirryt toiseen palveluun), että palkansaajien reaaliansiot laskivat tammi–maaliskuussa lähes kolme prosenttia. Lasku on tähän asti kovinta koko 2000-luvulla.

Toimihenkilöjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà sanoo, että palkkojen pitäisi nousta tänä vuonna noin viisi prosenttia, jotta palkansaajien ostovoima säilyisi edes entisellään.

Lainà perustaa luvun tälle vuodelle ennustettuun inflaatioon, jossa tosin on paljon epävarmuutta.

STTK:n Lainà toivoo työnantajilta kädenojennusta

Monella alalla palkankorotukset on lyöty jo alkuvuoden aikana lukkoon. Lainà toivottaisi tervetulleiksi ylimääräiset palkankorotukset, joilla turvattaisiin ostovoimaa.

– Yrityksille tilanne on kohtuullisen hyvä. Ne ovat pystyneet nostamaan hintoja ja turvaamaan omia katteitaan, ja talouden ennustetaan kasvavan, Lainà sanoo.

– Palkansaajien osalta tilanne on aika huono, elleivät palkat jousta ylöspäin ylimääräisten korotusten myötä. Tällä hetkellä ei näytä kuitenkaan siltä, että sellaisia olisi tullut, hän sanoo.

Lainà myöntää, että olisi hyvin suuri muutos, jos yritykset nostaisivat palkkoja tuntuvasti sen jälkeen kun työehtosopimukset ovat kiinni. Hänen mukaansa olisi työnantajilta suuri kädenojennus ja vahvistaisi luottamusta yhteiskunnassa, että palkansaajia muistettaisiin hankalassa tilanteessa.

– Kun puhutaan palkkajoustoista, harvemmin palkat joustavat ylöspäin. Ja nimenomaan tässä tilanteessa pitää olla joustoa myös ylöspäin.

Hän painottaa, että inflaatio johtuu pitkälti sodasta sekä energian ja elintarvikkeiden hinnasta, eikä esimerkiksi kotimaisesta elvytyksestä.

EVAn ekonomisti: Yhden vuoden takia ei pidä hötkyillä

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) ekonomisti Sanna Kurronen varoittaa, että korkeat palkankorotukset kiihdyttäisivät inflaatiota entisestään. Yrityksissä kustannustaso nousisi aiempaakin nopeammin, ja kustannuksia yritettäisiin siirtää taas hintoihin.

Kurronen toivoo, että korkea inflaatio saataisiin rajattua lähinnä tälle vuodelle.

– Palkansaajapuoleltakin on kuultu hyvin maltillisia kommentteja, että pitää varoa millaisiin korotuksiin lähdetään, jotta ei tulisi kierrettä, joka ruokkii useita vuosia inflaatiota.

Esimerkiksi suurimman keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta varoitti viime kesänä, että kilpajuoksu inflaation kanssa johtaa helposti spiraaliin, jossa palkan ostovoima ei juuri kehity.

Kurrosen mielestä yhden vuoden takia ei pidä ruveta hötkyilemään.

– Ennusteissa on, että jo ensi vuonna inflaatio hidastuisi. On keinoja helpottaa hyvin pienituloisten tilannetta. Hallitus on jo päättänyt ylimääräisestä inflaatiotarkastuksesta sosiaalietuuksiin.

Hän torjuu ylimääräisistä palkankorotuksista sopimisen myös sillä perusteella, että jo tehdyt sopimukset ovat melko lyhyitä. Esimerkiksi teollisuudessa neuvotellaan jo syksyllä heti uudelleen.

Lainà ehdottaa hintamalttia

Kurronen sanoo, että työehtosopimuksiin neuvoteltujen korotusten päälle voi olla tulossa joka tapauksessa merkittävät lisäkorotukset. Hän ennakoi, että niin sanotut palkkaliukumat voivat olla tänä vuonna hyvinkin suuret. Se tarkoittaisi, että palkat nousevat enemmän kuin yleisten, noin kahden prosentin sopimuskorotusten perusteella voisi odottaa.

Perustelu on, että monilla aloilla on työvoimapulaa.

– Yksityisellä sektorilla liukumavaraa on enemmän. Monina vuosina jopa puolet palkankorotuksista on tullut liukumista. Erityisesti kun työllisyystilanne on hyvä, liukumista tulee korotuksia, Kurronen sanoo.

Vaikka ostovoimaa heikkenee, Kurronen ennakoi, että reaalinen kulutus ei välttämättä silti laske. Syynä on, että ihmisillä on jäänyt korona-aikana niin paljon säästöön.

STTK:n Lainà varoittaa, että palkkojen jääminen inflaation alapuolelle tai pysyvämpi ostovoiman heikennys johtaisi paitsi kulutuksen laskuun, myös entistä suurempiin palkkapaineisiin seuraavilla neuvottelukierroksilla.

– Olisi fiksumpaa kohdistaa palkankorotukset tähän tilanteeseen, kun emme tiedä millainen tulevaisuus on, ja millaisiin korotuksiin yrityksillä on varaa myöhemmin.

Hän sanoo, että palkkamaltin lisäksi yksi keino ehkäistä inflaatiokierteen syntymistä on hintamaltti. Se tarkoittaisi, että yritykset jättäisivät hinnankorotukset tekemättä ja tinkisivät katteistaan, jolloin inflaatio jäisi alhaisemmaksi.

Velkaiset saattavat hyötyä, säästäväiset kärsiä

Lainà ennakoi, että nykytilanteesta voivat kärsiä palkansaajaryhmät, joille on tehty pitkät työehtosopimukset. Kun palkankorotukset on määritetty pitkälle tulevaisuuteen, on vaikea lähteä korjaamaan yllättävää inflaatiota.

Korkeasta inflaatiosta hyötyjiin hän laskee ne, joilla on paljon velkaa. Hyöty tosin edellyttää, että inflaatio tulee kompensoitua palkankorotuksina.

Kurronen kuitenkin muistuttaa, että kustannus voi olla lähiaikoina tulossa velkaisille, kun korot oletettavasti nousevat. Tänä vuonna reaalikorko on kuitenkin hyvin alhainen.

Häviäjiä ovat ne palkansaajat, joille on kertynyt säästöjä. Kurronen sanoo, että rahan makuuttaminen tilillä ei ole tällaisessa tilanteessa järkevää.

Lainà huomauttaa, että palkansaajien tuloja ei ole enää sidottu hintojen nousuun, mikä oli yleistä vielä sotien jälkeisinä vuosikymmeninä.

– Monesti puhutaan, että inflaatio kohtelee koviten pienituloisia. Ainakin sosiaali- tai työttömyysturvalla olevien tulot on sidottu indekseihin, joten näiden ryhmien tuloja kompensoidaan vähintään jälkikäteen.

Eläkeläisetkin hyötyvät nyt moititusta taitetusta indeksistä, kun kun inflaatio ylittää palkat.

– Eniten kärsivät ne, joiden tulot eivät ole sidotut indekseihin. Eli palkansaajat, joilta hintojen nousu jää kompensoimatta.

Kurronen sanoo, että pidemmän päälle sosiaalietuudet eivät voi nousta palkkoja nopeammin.