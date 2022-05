Kesän alkuun on luvassa epävakaata säätä, mutta aurinkoisina hetkinä voidaan nauttia paristakymmenestäkin asteesta

Maanantaina on nautittu vielä osittaisesta auringonpaisteesta, mutta tiistaina Suomeen liikkuu matalapaine Baltian suunnalta.

– Matalapaine liikkuu Suomen yli pohjoiseen ja tuo sadetta ja sadekuuroja suureen osaan maata. Tiistaina sadekuurot painottuvat etelä- ja keskiosaan maata. On pilvistä ja kuuroja tulee monin paikoin, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Pohjoisessa sää on vielä tiistaina poutainen ja osin aurinkoinen, ja lämpötilat voivat nousta jopa yli kahdenkymmenen asteen.

– Keski-Suomesta Etelä- ja Keski-Lappiin on kaikkein epävakain alue. Toisaalta taas etelässä ja kaakossa voi olla aurinkoisempaakin keskiviikkona, Huutonen kertoo.

Viikonloppu vietetään vaihtelevassa säässä

Matalapaine liikkuu Suomen ylle torstain ja perjantain aikana. Etenkin pohjoiseen on tällöin luvassa sateita perjantaina.

– Lauantaina lämpötilat ovat melko samanlaisia kuin alkuviikko, eli poutaisina hetkinä parisenkymmentä astetta ja sateen aikaan alle viisitoista astetta. Matalapaine on viikonlopun aikana väistymässä Venäjälle, mutta kyllä se pohjoiseen tuo edelleen sadekuuroja vielä lauantainakin. Etelässä ja Keski-Suomessa on mahdollisesti laajemmalti poutaisia hetkiä, mutta kyllä iltapäivä on kuuroherkkä, kertoo Huutonen.