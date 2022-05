Manta joutui taas juhlakaluksi, ja nyt Helsingin taidemuseo tutkii vauriot – eniten pelätään patsaan kaulan ja ranteiden murtumista

– Hankimme parhaillamme tarkastukseen henkilönostinta. Sitä tarvitaan, jota pääsemme lähelle teosta. Perusteellisempi kuntotarkastus tapahtuu keskiviikkona, kun allas on tyhjennetty, Tanninen-Mattila sanoo.

Hän olettaa mediassa näkemiensä kuvien perusteella, että patsas on jälleen kerran säilynyt ehjänä, mutta muistuttaa, että sen on tarkoitus säilyä myös tuleville sukupolville.

Pariisissa yli sata vuotta sitten valetussa patsaassa on useita vaurioille alttiita kohtia. Mantan valu on vain neljä millimetriä paksu, ja se on sisältä ontto.