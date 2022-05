Kansainvälistä rikollisorganisaatiota epäillään laittomasta maahantulon järjestämisestä – matka Eurooppaan maksaa 10 000 euroa

Rajavartiolaitoksen Turun rikostorjuntayksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan asiassa, jossa kansainvälinen rikollisorganisaatio järjestää laittomasti ihmisiä Turkista Kreikkaan ja edelleen muihin Euroopan maihin.

Hänen epäillään olevan päättävässä asemassa ryhmittymässä, jonka tehtäviin on kuulunut laittomasti Ateenaan saapuneiden ihmisten majoittaminen Ateenassa sekä jatkokuljetuksen, matkalippujen ja väärien asiakirjojen järjestäminen.

Esitutkinnan perusteella matka Turkista Kreikan kautta muihin Euroopan maihin maksaa keskimäärin 10 000 euroa. Tutkinnassa on tehty kansainvälistä yhteistyötä useiden eri valtioiden kanssa.

Esitutkinta on valmistunut, yksi edelleen vangittuna

Rikoksesta epäilty on määrätty Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon 2018–2023 väliseksi ajaksi. Esitutkinnan perusteella epäilty on asunut Kreikassa ja käyttänyt vuosien 2019–2021 välisenä aikana useita eri henkilöllisyyksiä. Niitä hän on käyttänyt muun muassa matkustamiseen, rahansiirtojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen.