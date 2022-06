YleXPop palaa koronatauolta suurempana kuin koskaan – "Blind Channel tulee Jyväskylään kovalla höökillä", ennakoi juontaja "Köpi" Kallio

YlexPopin odotetaan houkuttelevan Jyväskylän Lutakonaukiolle 15 000 nuorta festaritunnelmiin. Lavalle nousee kello 16-23 useita eri tyylisiä Suomen ykkösartisteja radiojuontajien johdolla.

YleX Aamun Viki ja Köpi -kaksikon juontaja Juuso ”Köpi” Kallio lupaa festarilavalle vahvaa ajankohtaisuutta ja kotimaan kärkinimiä.

– Vesala starttaa festarikesänsä kovalla vireellä. Blind Channel on tällä hetkellä meidän isoin vientituote ja kävi kiertämässä Amerikkaa ja Keski-Eurooppaa ennen Jyväskylää. Sieltä tullaan kovalla höökillä ja hyvällä itsevarmuudella.

Blind Channelin Niko Moilanen ja Joel Hokka lupasivat YleX:n Poikelus, Pehkonen ja Parikka kolmikon iltapäivälähetyksessä huhtikuun lopulla, että bändi esittää YleXPopissa ennen julkaisemattoman biisin.

Blind Channel otti vauhtia YleXPoppiin Amerikan ja Euroopan kiertueelta. Kuva: Juha Kiril Kainulainen, grafiikka: Julia Kiiskinen / Yle

YleXPop sai alkunsa jo 2001 kanavan edeltäjän Radiomafian järjestämästä Kaisanniemi Popista. Lavalle nousivat silloin muun muassa Ultra Bra, Zen Cafe, Paleface ja The Rasmus, joka 20 vuotta myöhemmin päätyi edustamaan Suomea 2022 Euroviisuissa, Torinossa Italiassa.

Yleisöfestareita Radiomafia ja YleX ovat järjestäneet jo 19 kertaa ja 20-vuotisuutta juhlitaan nyt koronan takia viiveellä vuotta myöhemmin Jyväskylässä.

Kesäkumeja jaettu jo 26 vuotta

YleXPopin perinne on julkaista jokaisen kesän alussa uusi Kesäkumi-biisi. Se sai alkunsa Radiomafiassa jo 1996 eli viisi vuotta ennen ensimmäistä Poppia. Viime vuonna Kesäkumibiisin ”Tääl on niin kuumaa” esitti duettona Erika Vikman ja Arttu Wiskari.

– Nyt ei kannata arvailla onko uuden Kesäkumi-biisin esittäjä Jyväskylässä yksi meidän esiintyjistä. Se voi olla ulkopuolinen yllättäjäkin. Se selviää perjantain radiosoitossa ja lauantaina livenä Jyväskylässä, velmuilee tapahtumatuottaja Teemu Jalkanen YleX:ltä.

Kesäkumi-kampanja on yksi YleX:n keinoista korostaa monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä toteuttaa luontevasti nuoriso- ja seksuaalivalistusta.

– Meillä on tapahtumissa Seksikiska ja SPR:n työntekijöitä promopisteellä, josta jengi voi tulla kyselemään tietoutta, kertoo Jalkanen.

Kesäkumit ovat olleet tärkeä osassa Radiomafian ja sittemmin YleX:n tapahtumissa jo vuodesta 1996 alkaen. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Jyväskylän ilmaisessa, ikärajattomassa ja päihteettömässä tapahtumassa esiintyvät Vesalan ja Blind Channelin lisäksi Sexmane, Pihlaja, Kube, Viivi sekä YleX Nosteessa -kisan voittaja, suomeksi, englanniksi ja ranskaksi räppäävä 21-vuotias Keys.

Festarialue on aidattu ja reput tarkastetaan porteilla, ettei alueelle salakuljeteta alkoholia. Järjestysmiehet valvovat tarkkoina päihteetöntä tapahtumaa.

Kerrallaan festarialueelle päästetään 8 000 henkilöä. Koko päivän yleisömäärä voi nousta 15 000 juhlijaan.

– Tämä on kiva tapahtuma, koska tarjolla on monenlaista musiikkia. Soiton alkaessa kello 16 paikalla on mahdollisesti eri kävijöitä, kuin loppuillasta, jolloin lavalle nousevat Vesala ja Blind Channel, arvioi tapahtumatoiminnan markkinointipäällikkö Jaana Ruponen Jyväskylän kaupungilta.

Koko festari suorana Yle Areenassa

Pääesiintyjien keikat nähdään suorana Yle Areenassa ja TV2 näyttää Vesalan ja Blind Channelin keikat sekä uuden Kesäkumi-biisin kello 21.30 lähetyksessä.

Juontaja ”Köpi” Kallio tunnustaa käyvänsä ennen festaria hieman ylikierroksilla, sillä kaksi vuotta on hujahtanut ilman yleisön kanssa läpsäistäviä yläfemmoja ja upeita live-esityksiä.

– Olen tosi tyytyväinen, että pääsen kokemaan YleXPopin just Jyväskylässä. Se on ehdoton Suomen rap-capital ja meikäläistä räppimiestä se lämmittää tosi isosti. Tai höllii, kuten Jyväskylässä päin sanotaan.

Juuso "Köpi" Kallio (vas.) saapuu ryydittämään YleXPoppia aamujuontaparinsa Ville "Viki" Eerikkälän kanssa. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Lämppäribändi Face the Legacya jännittää iso ulkokeikka

Jyväskyläläinen Face the Legacy -yhtye saa kunnian lämmitellä pääesiintyjiä. Vuonna 2020 yhtye allekirjoitti maailmanlaajuisen levytyssopimuksen saksalaisen Out Of Line levy-yhtiön kanssa. Esikoisalbumi ”Ashes On The Ground” julkaistiin huhtikuussa.

Face the Legacyssä rokkaavat laulaja-kitaristi Niklas Lindeman, soolokitaristi-taustalaulaja Elias Suhonen, basisti Aleksanteri Skaniakos ja rumpali Pietro Tuominen. Bändi kuvailee musiikillista reseptiään yhdistelmäksi 80- ja 90-luvun hard rockista, grungesta ja modernista metallista.

Face the Legacyn suurin yleisö tähän mennessä on ollut 700 henkilöä täpötäydessä Tanssisali Lutakossa. Tanssisalin viereisellä aukiolla, YleXPopissa yleisömäärä on noin 10-15 -kertainen.

– Onhan se tosi jännittävää päästä mukaan isoon produktioon. Yleisömäärä tuo meille erilaista energiaa kuin klubikeikoilla, kitaristi Suhonen pohtii bändin treenikämpällä Jyväskylän veturitalleilla.

– Keikalla on mahdollisuus näyttää ketä me olemme ja että toimimme ammattimaisesti. Olemme treenanneet paljon, toivottavasti saadaan se samaistettua isolle lavalle, basisti Skaniakos lisää.

Elias Suhonen sai itse kokoamansa kitaran kaulan W.A.S.P. -kitaristi Douglas Blairilta. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Rock’n’roll ei ole Legacyn nuorille vielä pääammatti. Kaksi bändin jäsentä työskentelee nuoriso-ohjaajina, yhden ammatti löytyy tietotekniikasta ja yhden kodinkonemyymälästä.

Nuoriso-ohjaaja Suhosen mukaan musiikilla on vahva merkitys nuorille. Hän itse päätyi alalle musiikin kautta.

– Pääsimme YleXPoppiin nuoristoimen kautta ja totta kai haluan suoda saman mahdollisuuden muillekin nuorille. Juttu lähtee ruohonjuuritason treenaamisesta. Soitinta otetaan haltuun, sitten siirrytään bändivaiheeseen, ensimmäisiin keikkoihin ja sitä rataa.

Suhonen ei halua luoda Legacy-bändille liian suuria tavoitteita, ettei tule suuria pettymyksiä. Parempi on edetä porras kerrallaan.

– YleXPop on tosi iso juttu ja kun ensimmäinen iso ulkokeikka on hoidettu, niin voidaan edetä isommille lavoille. Totta kai olisi kiva päästä joskus ulkomaille rundaamaan.

Aleksanteri Skaniakos päätyi bassokitaraan rumpu- ja kitaravaiheen jälkeen. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Kaupunki tarjoaa runsaasti oheisohjelmaa festarivieraille

Tapahtumakaupungin profiilia kehittävä Jyväskylä järjestää YleXPopin yhteyteen runsaasti oheisohjelmaa sekä konserttialueella että Lutakonaukion ranta-alueella.

– Tapahtumapisteistä löytyy paljon kivaa tekemistä vaikka artistien keikkojen välissä, vinkkaa Jaana Ruponen.

Nuorisopakun luona voi kokeilla sumopainia. Ranta-aukion JyväskyläXStop -pysäkillä voi kokeilla putkinäköfutista ja tasapainopeliä. Pysäkillä pääsee tekemään pinssejä, badgeja, korujen tuunausta ja graffitimaalausta. Alkio-opiston Hip hop -elementit -linjan opiskelijat opastavat räppäämisen alkeisiin.

Festarialueelta löytyy myös päivystävä ensiapupiste.

Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen vinkkaa, että Jyväskylän kaupungin XStop-pisteeltä löytyy monenlaista ajankulua artistien keikkojen väleissä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

YleX Aamun ”Köpi” Kallio lupaa ennen Jyväskylän keikkaa laskea kierroksia, mutta säilyttää sopivan latingin festarin Viki & Köpi showhun. Kallio ei huoli itselleen festarirehtorin titteliä, mutta suostuu kuitenkin antamaan hyödyllisiä neuvoja festarikävijöille.

– Jos nuorena pitää tehdä jotain, niin pitää nauttia, olla kavereiden kanssa, pitää heistä huolta. Ja nauttia rennolla fiiliksellä siitä, että kattaus on järjestetty teitä varten ja teitä ajatellen. Eikä maksa mitään.