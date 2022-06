Vesiskootteriralli riipii mökkiläisten hermoja Uudenmaan suurimmalla järvellä – poliisi kuvaa liikenteen kasvua räjähdysmäiseksi

Helsinkiläinen Christer Forsström on mökkeillyt ja veneillyt Lohjanjärvellä parikymmentä vuotta. Veneiden määrä järvellä on kasvanut tänä aikana hänen arvionsa mukaan kaksinkertaiseksi.

Forsström kehuu myös kauniita maisemia ja järven kokoa. Sama vesistö yltää naapurikuntiin saakka, ja matkaa järven eteläpäästä Mustiolta Lohjan läpi Vihdin puolelle kertyy vesiteitse yli 80 kilometriä. Järvi on siis meri-ihmisellekin "riittävän suuri".

Nyt Forsströmin perhe on mökkeillyt Lohjanjärvellä jo parikymmentä vuotta ja nähnyt mökkijärven kokeman muutoksen.

Häiriö keskittyy kaupungin keskustan lähivesille

Christer Forsström arvioi, että veneiden määrä on tuplaantunut Lohjanjärvellä viimeisen 20 vuoden aikana. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Mika Heikkinen kuvailee liikenteen kasvua esimerkiksi viime kesän osalta jopa räjähdysmäiseksi.

– Totta kai suvaitsen ohiajon, mutta niitä saattaa olla viisi tai kuusikin ajamassa kilpaa tuntikausia edestakaisin. Se ääni häiritsee. Viikonloppuna on vilkkainta. Ajo jatkuu aamukymmenestä pitkälle iltapäivään, jonnekin kello viiteen tai kuuteen.

– Meidän puolella saarta on kyllä rauha maassa, siinä vesiskootterit eivät pörrää.

Lohjan keskustan lounaispuolella Vohloisissa vanhempiensa mökillä kesiä viettävä Minna Hauta-Aho on noteerannut liikenteen ja veneiden koon kasvun. Hän on kuitenkin tottunut ohi lipuviin veneisiin.

– Eihän tämä ole mikään korpijärvi, eli liikennettä riittää. Siitä tietää, että on kaunis päivä, kun veneitä on järvellä paljon. Tietenkin välillä liian läheltä rantaa ohittavat tai mökin eteen pyörimään jäävät veneet ottavat aivoon.

Poliisi paitsi valvoo, myös auttaa yhä useammin

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on ottanut alkukesästä käyttöön uuden valvontaveneen Lohjanjärvellä. Vesillä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Mika Heikkinen (kuvassa vasemmalla) ja ylikonstaapeli Pasi Huhta.

– Aika paljon on uusia veneilijöitä, joilla taidot eivät ehkä ole ihan kohdallaan, eivätkä he välttämättä tunne Lohjanjärven vaaranpaikkoja. Täällä on esimerkiksi merkitsemättömiä kareja ja muita yllätyksiä veden alla. Niistä kannattaa kysellä vaikka paikallisilta lisätietoja, Heikkinen vinkkaa.