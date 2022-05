Koronakriisi vähensi sukupuolten välistä tasa-arvoa, eikä päätöksissä huomioitu tarpeeksi tasa-arvonäkökulmia, kertoo THL:n tuore selvitys

Koronatukia enemmän miesvaltaisille aloille

Vaikutukset pienempiä kuin oletettiin

– Nuorten ja etenkin tyttöjen ahdistuneisuus ja masennusoireet ovat lisääntyneet korona-aikana. Mielenterveyden ongelmat eivät katoa, vaikka pandemia hellittäisikin. Toinen kriisin pidempiaikaisista kielteisistä vaikutuksista on työntekijöiden heikentynyt hyvinvointi jo ennestään kuormittuneella sosiaali- ja terveysalalla, sanoo THL:n erikoistutkija Merita Mesiäislehto tiedotteessa.

Selvityksen mukaan jotkut toimialat eivät vieläkään ole palautuneet kriisistä. Naisenemmistöisen majoitus- ja ravitsemisalan lisäksi yleisimmin miehiä työllistävien rakentamisen sekä kuljetus- ja varastointialan työllisyys on heikentynyt. Miesten työllisyysaste on Suomessa jo ennestään kansainvälisesti verrattuna vain keskitasoa, kun taas naisten työllisyysaste on korkea.