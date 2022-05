Venäläisöljyn tuonti EU:hun vähenee merkittävästi – viisi kysymystä ja vastausta öljyntuonnista

EU:n viime yönä julistaman venäläisen raakaöljyn tuontikiellon on määrä leikata tuontia 90 prosenttia vuoden loppuun mennessä.

Juttuun on haastateltu asiantuntijoina Suomen Pankin vanhempaa neuvonantajaa Laura Solankoa ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtajaa Petri Vuoriota .

1. Minkä verran pakotteet vaikuttavat öljyntuontiin?

– Komission tavoitteena on pysäyttää venäläisen öljyn tuonnista Euroopan unioniin 90 prosenttia vuoden loppuun mennessä, eli merkittävä määrä. Väliaikaiseksi poikkeukseksi jää putkikaasu, etenkin Unkarin osalta.

2. Mitä uudet pakotteet merkitsevät?

Kuudes sanktiokierros kohdistuu meriteitse kuljetettavaan venäläiseen raakaöljyyn ja muihin öljyjalosteisiin. Tuontikielto ei toistaiseksi koske putken kautta toimitettavaa öljyä. Suomessa Neste on ilmoittanut aiemmin, että venäläisen raakaöljyn ostaminen loppuu vuodenvaihteeseen mennessä.

– Euroopan unionin jäsenvaltioille se tietää siirtymää muihin öljylaatuihin. Samalla ne merkitsevät Venäjälle merkittävää tulonmenetystä Euroopan unionista. Iso kysymys on se, miten paljon ja mihin hintaan Venäjä pystyy myymään tästä öljystä esimerkiksi Kiinaan ja Intiaan, sanoo Petri Vuorio.

3. Miten pakotteet vaikuttavat öljyn hintaan?

Pidemmällä aikavälillä tarkastellen raakaöljyn hinta on nyt yhtä korkealla kuin viimeksi vuonna 2008.

4. Miten helppoa on löytää vaihtoehtoja Venäjän öljylle?

Asiantuntijoiden mukaan putkiöljystä luopuminen on huomattavasti laivakuljetuksia hankalampaa.

– Öljy on maailmankaupan tuote, joten merikuljetuksiin nojautuva öljy on korvattavissa hintavaikutuksesta huolimatta. Tässä esimerkiksi Suomessa ollaan jo pitkällä ja venäläisestä öljystä on jo lähes luovuttu. Putkiöljyyn nojaavat toimitusketjut taas ovat haastavampia korvata, Petri Vuorio kertoo.