Opiskelijoiden mukaan hevosia on hakattu ja koulutettu väkivalloin Ruukin hevoskeskuksessa – lääkärillä tiedossa eläinsuojeluilmoitus kahdesta hevosesta

Ruukissa sijaitsevassa koulutuskeskus Brahen hevoskeskuksessa on koulun entisten opiskelijoiden mukaan kohdeltu eläimiä kaltoin vuosien ajan.

Asiasta kertoi ensin Kaleva (siirryt toiseen palveluun).

Opiskelijat kertovat, että hevosia on kohdeltu huonosti ja niiden koulutuksessa käytetty väkivaltaa. Erityisenä kritiikin kohteena on ollut koulutuskeskuksen ravipuolen toiminta.

Opiskelijoiden mukaan hevosia on muun muassa hakattu kengitysvälineillä, ontuvia hevosia on treenattu ja käytössä on ollut eläimelle kipua aiheuttavia välineitä, kuten piikkipäätanko.

Yksi opiskelijoista kertoo Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) saaneensa ohjeen lyödä paniikissa olevaa hevosta lapiolla päähän.

Eläinten epäilty laajamittainen huono kohtelu alkoi paljastua viime viikolla, kun yksi entisistä opiskelijoita kirjoitti kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen aiheesta on käyty laajaa keskustelua somessa ja netin keskustelupalstoilla.

Yksi valvontakäynti eläinsuojeluilmoituksen vuoksi

Ruukin hevoskeskus on tuttu paikka Kalajoen yhteistoiminta-alueen valvontaeläinlääkäri Laura Sedrikille, joka on pariin otteeseen tehnyt tallille ennakkoon suunnitellun sekä yhden eläinsuojeluilmoitukseen liittyvän valvontakäynnin.

Sedrikin mukaan Brahen hevoskeskuksen talli on iso, eikä valvontakäynneillä ole mahdollista käydä jokaista hevosta yksityiskohtaisesti läpi.

Eläinsuojeluilmoitus koski Sedrikin mukaan erään hevosen varusteita ja niiden väärinkäyttöä sekä toisen hevosen terveydentilaa. Ensimmäisen hevosen kaulassa oli ollut ihovaurio, jonka oli aiheuttanut päätanko. Tarkastuskäynnillä iho oli jo ehjä ja karva kasvamassa uudelleen. Valvontaeläinlääkärille kerrottiin, että päätankoa ei enää käytettäisi. Jälkimmäistä hevosta oli eläinlääkäri hoitanut, ja sille oli varattuna klinikka-aika jatkotutkimuksia varten.

Sedrikin mukaan opiskelijat eivät ole lähestyneet häntä havainnoillaan.

Koulutuskeskus Brahe on tiedottanut, että esiin tuodut asiat otetaan vakavasti ja selvitetään. Päivystävä eläinlääkäri on käynyt paikalla perjantaina.

– Siellä tullaan nyt käymään nopeasti uudelleen. Toivon, että ne jotka ovat todistaneet eläinsuojelulain vastaista toimintaa tekisivät rikosilmoituksen poliisille.

Sedrik toteaa, että eläinlääkärin on vaikea enää tässä vaiheessa tehdä havaintoja, kun puhutaan useista vuosien takaisista tapahtumista. Poliisilla sen sijaan on mahdollisuus selvittää asiaa, varsinkin jos on kuvatodisteita.

Asian laajuus ja voimakkuus on yllättänyt Sedrikin. Hän kertoo viranomaisena toivovansa, että tapauksista tulisi myös heille tieto mielellään ennen somekohua.

– Se on väylä, miten hoidettaisiin eläinsuojeluilmoitukset. Me eläinlääkärit voimme hoitaa vain asioita, jotka voimme itse nähdä, havaita ja todeta.

Ratsastajainliitto: asia käsitellään hevoskeskuksen kanssa

Suomen ratsastajainliiton puheenjohtajan Marjukka Mannisen mukaan väärinkäytösepäilyt Ruukin ratsastuskeskuksessa ovat erittäin ikävä asia.

Hänen mukaansa liitto on vielä julkisuudessa olleiden tietojen varassa tapahtuneesta, mutta asia aiotaan käsitellä ratsastuskeskuksen kanssa lähiaikoina.

– Hevosen hyvinvointi on meille äärimmäisen tärkeä asia, ja tämä koskee koko alaa. Siksi on hyvä, että meillä on keskusteluyhteys ja saadaan kuva kokonaistilanteesta.

Erityisen ikävältä uutinen eläinten mahdollisesta kaltoinkohtelusta tuntuu Mannisen mukaan siksi, että paikassa koulutetaan tulevia hevosalan ammattilaisia.

– Siellä luodaan tulevaisuuden tekijöille tavat toimia. He ovat niitä ammattilaisia, jotka menevät talleille ja opettavat ihmisiä toimimaan hevosten kanssa.

Mannisen mukaan liitto on tehnyt vuosien varrella paljon töitä hevosalan turvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin eteen. Esimerkiksi kilpailusäännöissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti otetaan kantaa hevosten hyvinvointiin.

Liiton jäsentallien on täytettävä tietyt kriteerit olosuhteiden, koulutuksen ja henkilökunnan ammattitaidon suhteen.

– Meillä on jäsenille neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi jäsentalleille tehdään säännöllisesti tarkastuksia, joissa varmistetaan että asiat ovat kunnossa.