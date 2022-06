Uusi valtionyhtiö ryhtyy pian palkkaamaan osatyökykyisiä – näin valtio yrittää ehkäistä, ettei yhtiöstä muodostu markkinahäirikköä

Työkanava on valtion omistama osakeyhtiö, joka myy osatyökykyisten työpanosta yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä kotitalouksille.

Samalla kun työllisyysaste on noussut, kaikista pisimpään työttöminä olleiden määrä on kasvanut. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan yli kaksi vuotta työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuussa 53 500, mikä on 11 300 enemmän kuin vuosi sitten.