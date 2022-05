Katujengin johtohahmoina pidetyille räppäreille kovat tuomiot: Milan Jaffille kymmenen vuotta vankeutta, Cavallinille yhdeksän

Sosiaalisessa mediassa jaetuista musiikkivideoista ja tempauksista tunnettu 22-vuotias Milan Jaff tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Tuomion mukaan Jaff on helsinkiläisen Kurdish Mafia -nimellä tunnetun ja tunnuksenaan numeroa 47 käyttävän järjestäytyneen rikollisryhmän johtohahmo.

26-vuotias Yahue Mahdi Mohamud tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Tuomion mukaan hän on keskeinen henkilö helsinkiläisessä katujengissä. Musiikkia tekevä mies tunnetaan myös artistinimellä Cavallini.

Kaikkiaan oikeudessa käsitellyssä tapauksessa on 15 syytettyä ja 19 syytekohtaa. Muille pääosin helsinkiläisjengiin liittyville noin parikymppisille miehille annettiin lyhempiä vankeustuomioita muun muassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta sekä laittomista uhkauksista.

Ampuivat kohti espoolaisjengiläisiä

– Jaffin ja Mahdi Mohamudin on tullut käsittää, että varsin todennäköinen seuraus menettelystään on ikkunan takana olleiden henkilöiden kuolema, tuomiossa perustellaan.

”Mentiin, me oltiin nopeita, me oltiin suunniteltu, se oli hyvin suunniteltu", Mahdi Mohamud sanoi tilakuuntelutallenteella. Tuomion mukaan kyseistä lausetta ei voi tulkita muutoin kuin, että teko oli suunniteltu ja tehty yhdessä.

Suunnittelivat väkivaltaista iskua

– Vastaajat ovat kokoontuneet ja olleet yksituumaisesti jo matkalla tekemään henkeen tai terveyteen kohdistuvaa vakavaa rikosta teräasein osin aseistautuneina, kun heidän suunnitelmansa on rauennut heistä riippumattomista syistä eli poliisin toimien johdosta, tuomiossa perustellaan.

Helsinkiläiseen katujengiin liittyvien miesten auton takaluukusta löytyi teräaseita ja metalliketjuja. Syyttäjän mukaan kyseiset aseet oli tarkoitettu Kaivohuoneen iskua varten. Kuva on poliisin esitutkintamateriaalia.

Helsinkiläisjengi on järjestäytynyt rikollisryhmä

Helsingin käräjäoikeus otti tuomiossaan kantaa helsinkiläisjengin järjestäytyneisyyteen. Tuomion mukaan osa rikoksista on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Perusteluna tuomiossa mainitaan muun muassa se, että rikollisen toiminnan motiivina on ollut ryhmän ja sen jäsenten pyrkimys suojelemaan ryhmän ja sen jäsenten ”koskemattomuutta” ja ”kunniaa” vakavalla väkivallalla ja sen uhalla.

Tuomion mukaan Jaff antoi Kaivohuoneen iskun yhteydessä ohjeistusta iskusta muille henkilöille. Muun muassa tällä perusteella Jaff on tuomion mukaan Kurdish Mafiassa johtoasemassa ja käyttää käskyvaltaa muihin.

Tuomion mukaan Mahdi Mohamudin on joko helsinkiläisjengin jäsen tai läheisessä yhteistyössä jengin kanssa.

Syyttäjä vaati syytetyille ryhmän järjestäytyneisyyden perusteella kovempia tuomioita. Syyttäjän mukaan ryhmän järjestäytyneisyydestä kertoo muun muassa se, että sillä on nimi, kokoontumispaikka, johtohahmot ja tunnukset.

Osalla jengiin liitetyistä henkilöistä on muun muassa konekivääriä tai numeroa 47 kuvaavia tatuointeja. Lisäksi rikoksia on suunniteltu yhdessä ja niiden jälkeen on kokoonnuttu.