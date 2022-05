Ulkoasiainvaliokuntaa johtava Jussi Halla-aho Turkin vaatimuksista Suomelle: Asevientiin liittyy aina poliittisen harkinnan varaa

Turkista satelee uusia vaatimuksia Suomelle ja Ruotsille

Erdoğanin tiedottaja puolestaan sanoo Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) , että Suomen hallituksen on päätettävä, kumpi on tärkeämpää, liittyä Natoon vai suojella terroristijärjestöjä. Fahrettin Altunin mukaan Suomi ei ota Turkin turvallisuushuolia vakavasti.

– Meillä Suomessa on hieman vaikeuksia mieltää, että Suomi jotenkin suosisi terrorismia. Pikemminkin päinvastoin, tässä on tehty kovin paljon työtä sen suhteen, että Suomi olisi turvallinen maa ja täällä ei vaikkapa terrori-iskuja tapahtuisi.

Nato-jäsenyys muuttaa keskustelua aseviennistä

Halla-aho: Nato-jäsenyys etenee vasta USA:n ja Turkin sovun jälkeen

Halla-aho ei usko, että Suomi on Turkille se ensisijainen ongelma, vaan Suomi on joutunut sijaiskärsijäksi. Hänen mukaansa kyse on pääosin Naton ja Turkin sekä Naton ja Yhdysvaltojen välisistä suhteista, joissa on jäänyt yhtä ja toista hampaankoloon vuosien saatossa.