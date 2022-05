Perunkirjoitukseen tarvittavaa sukuselvitystä on joutunut odottamaan jopa 2 kuukautta – Tampereella jonotusaika on nyt onnistuttu puolittamaan

Sukuselvitysten saaminen Tampereen aluekeskusrekisteristä on keväällä selvästi nopeutunut. Kun tammikuussa sukuselvitystä joutui odottamaan 6–7 viikkoa, toukokuussa keskimääräinen toimitusaika on ollut noin kolme viikkoa.

Sukuselvitystä tarvitaan useimmiten perunkirjoitukseen, joka on lain mukaan pidettävä kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta.

Tampereen aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen kertoo, että jonojen purkamiseksi aluekeskusrekisterin työntekijät ovat talven ja kevään aikana tehneet ylitöitä, ja välillä on urakoitu kuusipäiväistä työviikkoa.

Työntekijöitä on myös siirretty muista töistä sukuselvitysten kirjoittajiksi ja Tampereelle on palkattu lisää työntekijöitä. Kevään aikana tamperelaiset ovat pystyneet auttamaan myös Porin aluekeskusrekisteriä.

Tampereen rekisteri maan suurin

Tampereen aluekeskusrekisteri on jäsenmäärältään Suomen suurin. Siihen kuuluu 37 seurakuntaa, joissa jäseniä on yhteensä yli 470 000. Alueellisesti Tampereen rekisteri kattaa koko Pirkanmaan ja ison osan Kanta-Hämettä. Myös Jämsä kuuluu alueeseen.

Sukuselvitysten ruuhkautuminen on ollut ongelmana lähes koko Suomessa viime vuoden keväästä lähtien. Tampereella ruuhkaisin vaihe osui vuoden 2021 elo-syyskuulle, jolloin sukuselvitystä saattoi joutua odottamaan pahimmillaan 8–9 viikkoa.

Ruuhkien taustalla on evankelis-luterilaisen kirkon mittava uudistus. Vuodesta 2018 alkaen kirkonkirjojen pito on siirtynyt seurakunnista aluekeskusrekistereille, joita on Suomessa kaikkiaan viisitoista.