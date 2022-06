Maailmalla kiristetään aborttilakeja – jos nämä asiat tapahtuisivat, saattaisi raskauden keskeytys hankaloitua Suomessakin

Viime vuoden alussa Puolassa astui voimaan laki, jonka vuoksi abortti on nyt lähes mahdoton. Raskaudenkeskeytys on sallittu enää vain kahdessa tapauksessa: jos raskaus on seuraus raiskauksesta tai insestistä, tai jos raskaus uhkaa äidin terveyttä tai henkeä. Aborttia ei enää saa tilanteissa, joissa sikiö on vakavasti epämuodostunut.