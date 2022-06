Kaisa, 16, haluaa nähdä erilaista elämää ja Reija, 50, etsii omia rajojaan – Interrail on tarjonnut elämyksiä jo 50 vuoden ajan

Junassa pariskunta kirjoitti matkapäiväkirjaa ja tutki Lonely Planetista seuraavan kaupungin potentiaalisia ruokapaikkoja. Matkasta on jäänyt paljon hyviä muistoja.

– Siinä oli niin suurta rakkauden huumaa. Minulla ei ole minkäänlaisia epäonnistumisen tai väsymisen muistikuvia siltä matkalta. Se oli sellaista vaaleanpunaista pilveä; me ja suuri maailma ja koko elämä edessä.

Reilaamisen uusi ennätyskausi lähestyy

Interrail täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja sen suosio on jälleen kasvussa.

– Vielä ei olla sillä tasolla, missä oltiin 80-luvun loppupuolella, kun interrail oli todella kovassa suosiossa. Mutta kiinnostuksen perusteella vaikuttaa siltä, että tästä lähdetään uuteen nousuun. Oma arvaus on, että tulemme näkemään interrailin uuden ennätyskauden lähivuosina.

– Juna on ympäristöystävällinen tapa liikkua. Mutta juna on myös erittäin helppo ja kätevä tapa liikkua maiden välillä ja myös maiden sisällä. Euroopan rataverkosto on tosi kattava. Ja onhan junamatkustamisessa fiilistä, siihen liittyy sellaista elämyksellisyyttä, Jäkälä sanoo.