Helsinki haluaa olla tapahtumien kehto, mutta varautui kultariemuun aidoilla ja vartijoilla – kysyimme, näkeekö se juhlijoissa mitään potentiaalia

Helsingin kaupungin kultturin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäellä on vuosien kokemus spontaaneista torijuhlista. Hän ei usko, että juhlijoiden energiaa olisi voinut suunnata toisaalle esimerkiksi kaupungin järjestämällä oheisohjelmalla.

Haasteena juhlien yllätyksellisyys

Spontaaneihin kultajuhliin varautuminen on vaikeaa niiden yllätyksellisyyden takia. Sunnuntain finaalipeli päättyi myöhäisillasta jatkoajalla, ja tori täyttyi ihmisistä nopeasti sen jälkeen.

Forsström näkee torijuhlissa kuitenkin kehittymisen mahdollisuuksia. Hän mainitsee Esplanadin puiston lavan, joka on kiinteä tapahtumarakennelma Mantan läheisyydessä.

– Ja olisi mielenkiintoista selvittää, miten kaupalliset toimijat voisivat hyödyntää potentiaalia, mikä kultajuhlilla on, kun tuhannet ihmiset valtaavat kadut, Forsström pohtii.

Pelkkää finaalipelin jälkeistä torijuhlaa varten alueelle ei saada kaupallista toimintaa, koska luvat ja paikkavuokrat on järjestettävä hyvissä ajoin. Torin ympäristöön olisi sitouduttava mielellään koko kisojen ajaksi.

Paukut laitettiin patsaan suojeluun

Tampereen keskustorilla olevan suihkulähteen patsas suojattiin sunnuntaina lasisella kupolilla . Arhinmäen mukaan Havis Amanda on kohteena haastavampi, koska se on isompi ja suojausta tarvitsisi koko suihkulähde, ei vain sen päällä oleva patsas.

Kopioon vaihtaminen kiistanalaista

Vuosien saatossa on myös väläytelty ajatusta siitä, että alkuperäinen Havis Amanda korvattaisiin kopiolla.

Helsingin yliopiston historian tutkijan ja keskustalaisen kaupunginvaltuutetun Laura Kolben mukaan näin on toimittu esimerkiksi Roomassa. Antiikin aikainen kaupunki on täynnä historiallisia patsaita ja muistomerkkejä.

Paavo Arhinmäen mukaan Havis Amanda on muutenkin peruskorjauksen tarpeessa, joten kopioon vaihtoa on pohdittu korjaustöiden yhteyteen.

Alueen eristämistä ei harkittu

Poliisilla on oikeus eristää ja tyhjentää isojakin julkisia alueita, jos tilanne on etukäteen arvioitu riskialttiiksi. Näin on toimittu muun muassa Vappuisin Ullanlinnanmäellä.