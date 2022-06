Uudistettu saamelaismuseo ja luontokeskus Siida avautuu: uudessa näyttelyssä kerrotaan, miten entisaika elää yhä tämän päivän saamelaisissa

Saamelaismuseo ja luontokeskus Siida Inarissa avatuu jälleen uudistettuna ja laajennettuna. Laaja perusparannus- ja laajennushanke on saatu päätökseen, ja avajaisia juhlitaan keskiviikkona.

Laajennustöiden ohella uudistettiin myös museon ja luontokeskuksen yhteinen päänäyttely. Edeltävä näyttely oli jo yli 20 vuotta vanha, joten sen sisältö sekä näyttelytekniikka haluttiin uudistaa.

Uudistetun päänäyttelyn nimi on Enâmeh láá mii párnááh – Dát eatnamat leat min mánát, suomeksi Nämä maat ovat lapsiamme. Nimi tulee inarinsaamelaisen Matti Morottajan kirjoittamasta runosta.

Näyttely perustuu saamelaiseen luontoymmärrykseen siitä, miten saamelaiskulttuuri ei ole erikseen luonnosta, kertoo Luontokeskuksen erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen.

– Haluamme näyttää, että ympäristössä ja luonnossa on erilaisia kerroksia. Tärkeä osa näyttelyä on ilmasto ja ne muutokset, jotka tapahtuvat luonnossa. Haluamme saada ihmiset miettimään, mikä on heidän roolinsa esimerkiksi ilmastonmuutoksessa.

Näyttelyn lähtökohtana on, miten menneisyys näkyy nykyajassa

Uudistetun päänäyttelyn kulttuuriosio kertoo, miten historia, nykyaika ja tulevaisuus yhdistyvät muistamisen kautta saamelaisissa. Kulttuuriosion on käsikirjoittanut Oulun yliopiston saamelaiskulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola.

– Pääajatus kulttuurin osalta on muistaminen, eli miten me muistamme asioita, miten menneet vaikuttavat koko ajan elämäämme nyt ja tulevaisuudessa, eli miten entiset elävät meissä, ja miten me käytämme sitä entisaikojen ihmisten tietoa ja kokemusta, kertoo Lehtola.

Lehtolan mukaan saamelaistutkimus on 20 vuodessa mennyt eteenpäin, eivätkä esimerkiksi saamen kielten elvytys tai kulttuuriperinnön palauttaminen näkyneet vanhassa päänäyttelyssä.

Näyttelyn taiteellinen johtaja, saamelaistaitelija Outi Pieski toivoo, että näyttely antaisi sekä saamelaisille ja ei-saamelaisille jotain uutta.

– Olemme halunneet kertoa meidän kulttuuriperinnöstämme, perinteisestämme ja monipuolisuudestamme. Kun ihmiset tulevat tänne, he saavat paljon tietoa, pääsevät näkemään vanhoja käsitöitä ja tavaroita, mutta saavat myös mahdollisuuden käsitellä omia tunteitaan, mitkä liittyvät meidän historiaamme, sanoo Outi Pieski.

Puolet näyttelyn esineistä on Kansallismuseon palauttamasta kokoelmasta

Museon laajennus- ja perusparannustyöt alkoivat keväällä 2020. Museota piti laajentaa, jotta Siida voisi vastaanottaa Suomen kansallismuseon hallinnoiman saamelaiskokoelman. Kansallismuseo luovutti Siidalle 2 600 esinettä, joista osa on Suomen vanhimpia säilyneitä saamelaisesineitä.

Väitöskirjatutkija ja projektipäällikkö Eeva-Kristiina Nylanderin mielestä on erittäin merkittävää, että saamelaismuseo Siida Inarissa pääsee nyt näyttämään näitä esineitä saamelaisille.

Nylander on tutkinut repatriaatiota eli kulttuuriperinnön palauttamista ja seurannut 15 vuoden ajan sitä, miten saamelaismuseot ovat ponnistelleet saadakseen vanhat saamelaisesineet takaisin.

– Nyt olemme päässeet siihen pisteeseen, että on vuosi 2022 ja meillä täällä saamelaismuseossa on kolme palautettua kokoelmaa. Suurin on kansallismuseosta tullut kokoelma. Puolet uudistetun päänäyttelyn esineistä on siitä kokoelmasta, kertoo Nylander.

Saamelaismuseo Siidassa tulee olemaan myös yhteisöllinen huone, jossa saamelaisyhteisöt pääset tutustumaan ja tutkimaan vanhoja esineitä.