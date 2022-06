Yhden kaupungin karkkipäivä oli sadoille Fazerin työntekijöille kova isku – kertovat nyt miltä tuntuu, kun tehdas on lähdössä alta: "Ei täällä hyvillä mielin olla"

– Ei täällä millään hyvillä mielin olla. Kyllähän me viimeiseen saakka toivoimme, että valinta olisi osunut Lappeenrantaan, työsuojeluvaltuutettu Marja-Leena Reponen Lappeenrannasta kertoo.

– Toiset ovat ottaneet tosi raskaasti ja toiset enemmän hällä väliä -tyyliin, mutta tämä on kova isku meille, Reponen sanoo.

Lappeenrannalle suurempi kolaus kuin Vantaalle

Pettymystä on ollut ilmassa myös Vantaalla, mutta kolaus on Lappeenrannassa Vantaata suurempi, sanoo Vantaan makeistehtaan pääluottamusmies Pentti Aaltovirta .

– Meillä on otettu tämä aika rauhallisesti, mutta tietenkin olimme pettyneitä. Olisimme toivoneet, että molemmat tehtaat olisivat saaneet jäädä omille paikoilleen ja jos tehtaat ovat vanhoja, olisi rakennettu uudet. Ammattitaito ja osaaminen ovat molemmissa kaupungeissa vahvoja, Aaltovirta sanoo.

Vantaalla työntekijöiden tilannetta helpottaa Aaltovirran mukaan se, että monella työnantajalla on ollut työvoimapulaa. Joillekin töitä saattaa löytyä myös samalta työnantajalta Vantaan keksitehtaalta tai leipomosta.

Lue myös: Fazerin uusi makeistehdas on jättimäinen investointi suomalaiselle elintarviketeollisuudelle

Muuttohalut vähissä

Aaltovirta ja Reponen kertovat, että vain harvalla työntekijällä on intoa muuttaa työn perässä Lahteen. Myös pitenevä työmatka arveluttaa ihmisiä.

– Lahteen on tästä vinkkelistä katsottuna tunti suuntaansa. Kovinkaan innokkaasti sitä ei ole otettu vastaan näillä bensan- ja energianhinnoilla. Pääkaupunkiseudulla on muutenkin kallista asua, Pentti Aaltovirta Vantaalta sanoo.

Lappeenrannassa työsuojeluvaltuutettu Marja-Leena Reposella on tiedossaan kourallinen ihmisiä, jotka voisivat harkita muuttoa.

– Joku nuori voi olla, että pystyisi lähtemään. Suurella osalla elämä on täällä, puolisot täällä töissä ja lapset tarhassa ja koulussa. Muutama ehkä voisi lähteä, mutta kukaan ei ole sanonut, että "lähden", Reponen sanoo.

Yli 50-vuotiaista huoli

Kovinkaan paljon eläkkeelle jääviä ei Reposen mukaan kuitenkaan ole. Suurin huoli hänellä on tällä hetkellä yli 50-vuotiaiden työntekijöiden tilanteesta.

– He eivät ole lähdössä Lahteen tai en tiedä, pääsisivätkö he sinne. Mistä he saavat enää töitä? Heitä tulee olemaan jonkin verran, aika paljonkin, Reponen sanoo.