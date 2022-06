Jurassic World vapautti dinosaurukset maailmaan, ja nyt ratkaistaan ihmiskunnan tulevaisuus – listasimme kesän tärkeät elokuvaensi-illat

Kuva: (c) 2021 Universal Studios and Storyteller Distribution LCC. All Rights Reserved.

Vuonna 2018 elokuvayleisö katsoi, kuinka valkokankaalla painettiin nappia. Se vapautti dinosaurukset Pohjois-Amerikkaan, ja nyt ihmisten täytyisi vain oppia elämään vapaana rellestävien muinaisten hirmuliskojen kanssa.

Tähän asetelmaan päättyi edellinen Jurassic World -elokuva Kaatunut valtakunta. J. A. Bayonan ohjaama tieteisseikkailu käsitteli isoja kysymyksiä evoluutiosta eri lajien välisiin valta-asemiin ja luonnonsuojeluun.

Keskiviikkona 8. kesäkuuta selviää, miten maailma on sopeutunut uusiin vieraslajeihin, kun Jurassic World: Dominion saa ensi-iltansa.

Jurassic Parkista tutut Ellie Sattler (Laura Dern) ja Alan Grant (Sam Neill) palaavat uuteen Jurassic World -elokuvaan. Kuva: © 2022 Universal Studios and Amblin Entertainment. All Rights Reserved.

Colin Trevorrow'n ohjaama trilogian päätösosa sijoittuu aikaan neljä vuotta Kaatuneen valtakunnan tapahtumien jälkeen. Dinosaurukset elävät ihmisten kanssa rinnan, mutta ilmassa on yhä kysymys siitä, säilyttääkö ihminen asemansa Maan ykköslajina.

Dominionia on valmisteltu vuosien ajan. Sitä alettiin kuvata helmikuussa 2020, mutta koronapandemia keskeytti kuvaukset ja lykkäsi ensi-iltaa vuodella kesään 2022. Prattin ja Howardin rinnalla nähdään alkuperäisestä Jurassic Parkista tutut Sam Neill ja Laura Dern.

Studion odotukset ovat lipputulojen suhteen korkealla. Virallista päätöstä sarjan jatkosta ei ole vielä tehty, mutta tuottajat ovat jo vahvistaneet, että suunnitelmia on.

Jurassic World: Dominion käynnistää epävirallisesti elokuvakesän, johon mahtuu kauhua, toimintaa ja perheseikkailua.

Poimimme kohokohdat kesän tarjonnasta.

Alex Garland: Men (10.6.)

Kirjailijasta tieteiselokuvien ja -sarjojen tekijäksi (Ex Machina, Hävitys, Devs) kääntyneen Alex Garlandin ohjaama Men kertoo nuoresta naisesta, Harperista (Jessie Buckley), joka vetäytyy Englannin maaseudulle toipumaan miehensä itsemurhasta. Perillä hän kohtaa miehiä, jotka joko ahdistelevat häntä tai syyttävät häntä miehensä kuolemasta.

Miehiä näyttelee Rory Kinnear, mutta Harper ei tunnu ihmettelevän sitä, että heillä kaikilla on samat kasvot.

Jessie Buckley näyttelee Men-elokuvassa naista, joka toipuu aviomiehensä itsemurhasta. Kuva: Kevin Baker

Folk-kauhusta vaikutteita ottanut Men on hiljainen ja hyytävä elokuva. Sen vastaanotto on ollut kriitikoiden keskuudessa ristiriitainen, mikä johtunee osin siitä, ettei Garland esittele argumenttejaan erityisen hienovaraisesti. Men on elokuva naisia syyllistävästä, toksisen patriarkaalisesta kulttuurista. Aihetta käsitellään Raamatusta lainatuin metaforin ja #Metoo-keskusteluun linkittyvin dialogein.

Vaikutteita on otettu Roman Polanskin Inhosta ja Rosemaryn painajaisesta, ja viimeinen näytös jää takuuvarmasti katsojan mieleen kytemään.

Angus MacLane: Lightyear (15.6.)

Toy Story -elokuvasarjan neljä osaa ovat tuottaneet maailmanlaajuisesti yli kolme miljardia dollaria, joten ei ole ihme, että sarjaa on päätetty laajentaa nyt spin-offien muodossa. Angus MacLanen ohjaama Lightyear on elokuva Toy Story -universumin sisällä: se kertoo Buzz Lightyearista, avaruudessa seikkailevasta sotilaasta, johon Toy Storyjen samanniminen lelufiguuri perustuu.

Buzz Lightyear -lelun esikuvasta kertovassa Lightyearissa nähdään muun muassa joukko avaruussotilaita ja robottikissa. Kuva: PIXAR

Trailerin perusteella Lightyear muistuttaa aiempiin Pixar-animaatioihin verrattuna enemmän perinteistä Hollywood-mäiskettä. Buzz (jota ei ääninäyttele Toy Storyista tuttu koomikko Tim Allen vaan toimintatähti Chris Evans) on jäänyt avaruusretkikuntansa kanssa jumiin vihamieliselle planeetalle 4,2 miljoonan valovuoden päähän maapallolta. Yhdessä robottikissa Soxin kanssa hän etsii keinoa palata kotiin, mutta vastassa on robottiarmeijaa johtava Zurg (James Brolin).

Elokuvan musiikit on säveltänyt yksi tämän hetken halutuimmista Hollywood-säveltäjistä Michael Giacchino. Pixar-animaatio Upin (2009) musiikeista Oscarin voittaneen Giacchinon kädenjälkeä voi kuulla muun muassa elokuvissa Spider-Man: No Way Home (2021), The Batman (2022), Jurassic World: Dominion ja Thor: Love and Thunder (2022).

Baz Luhrmann: Elvis (29.6.)

Uusi Baz Luhrmann -elokuva on aina tapaus. Romeo + Julian (1996), Moulin Rougen (2001) ja Australian (2008) ohjaaja ei ole tehnyt elokuvaa sitten The Great Gatsbyn (2013), mutta Elvis osoittaa, ettei ohjaaja ole ainakaan väsynyt. Yli kaksi- ja puolituntinen elokuva on värikäs, vauhdikas ja hurjalla vimmalla eteenpäin rynnivä kertomus popmusiikin ehkä ikonisimmasta artistista.

Austin Butler (vas.) näyttelee Elvis-elokuvassa rock'n'rollin kuningasta ja Tom Hanks hänen manageriaan, eversti Parkeria. Kuva: © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Cannesissa maailmanensi-iltansa saanutta Elvistä on kiitelty sen tunnistettavasta audiovisuaalisesta tyylistä sekä verrattain tuntemattoman Austin Butlerin roolisuorituksesta rock'n'rollin kuninkaana. Toisaalta Luhrmannin maksimalistinen tyyli on saanut myös moitteita – kuten myös Tom Hanks, joka näyttelee Elviksen manageria, pelivelkojaan Presleyn selkänahasta raapinutta eversti Parkeria.

Indiewire-lehden David Ehrlich totesi, että eversti Parker on mahdollisesti elokuvahistorian raivostuttavin hahmo, joka saa Jar-Jar Binksin vaikuttamaan Elliott Gouldilta The Long Goodbye -elokuvassa.

Elvis ei ole psykologinen syväsukellus Presleyn persoonaan tai edes aikakauteen, jolloin hän nousi tähdeksi. Mutta onnistuneesti se kuvaa sitä, miltä Elviksen näkeminen livenä on todennäköisesti aikoinaan tuntunut.

Taika Waititi: Thor: Love and Thunder (6.7.)

Kesän ainut Marvel-elokuva tuo valkokankaille Thorin (Chris Hemsworth), jonka edellinen oma elokuva oli vuoden 2017 Thor: Ragnarok. Se oli paikoin puhdasta komediaa, ja koominen linja näyttää trailerin perusteella jatkuvan. Ohjaajakin on sama, Jojo Rabbitin (2019) käsikirjoituksesta Oscarin voittanut uusiseelantilainen Taika Waititi.

Elokuvassa Thor etsii sisäistä rauhaa, mutta tempautuu taisteluun, kun Gorr, Jumalan teurastaja (Christian Bale) haluaa nimensä mukaisesti teurastaa kaikki jumalat. Avukseen Thor saa Valkyrien (Tessa Thompson), Korgin (Taika Waititi) ja exänsä Jane Fosterin (Natalie Portman, jota ei nähty edellisessä Thorissa). Jane osaa yllättäen käyttää taikavasara Mjölniriä ja omaksuu Mighty Thorin hahmon.

Natalie Portmanin hahmo saa voimat, joilla hän pystyy käyttämään myyttistä Mjölnir-vasaraa. Kuva: Jasin Boland

Marvel-elokuvat ovat edenneet neljänteen vaiheeseensa. Toisin kuin viimevuotinen Spider-Man: No Way Home (2021) ja teattereissa yhä pyörivä Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder ei ennakkopuheiden perusteella nojaa ainakaan merkittävästi ajatukseen rinnakkaisista universumeista.

Seuraava Marvel-elokuva, Black Panther: Wakanda Forever, saa ensi-iltansa marraskuussa.

Scott Derrickson: The Black Phone (15.7.)

Kesän toinen kauhuelokuva on Scott Derricksonin (Sinister, Doctor Strange) ohjaama The Black Phone. Joe Hillin novelliin perustuvassa elokuvassa Ethan Hawke näyttelee sadistista murhaajaa, joka kidnappaa 13-vuotiaan Finneyn (Mason Thames) äänieristettyyn kellariin.

Elokuvan nimi tulee seinälle ripustetusta rikkinäisestä puhelimesta, jonka kautta Finney alkaa saada viestejä murhaajan edellisiltä uhreilta.

Kauhuun erikoistuneen Scott Derricksonin uusi elokuva on saanut jo myönteisiä arvioita. Kuva: © Universal Studios

Derricksonin oli määrä ohjata teattereissa parhaillaan pyörivä Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mutta hän lähti projektista "luoviin erimielisyyksiin" vedoten. Ehkä kauhulla kannuksensa ansainnut Derrickson halusi tehdä pelottavamman elokuvan kuin mihin Marvel oli myöntyväinen? Tai sitten The Black Phone tuntui vain projektina houkuttavammalta.

Kriitikoiden vastaanotto on ollut suopea. The Black Phone sai ensi-iltansa viime syksynä kauhufestivaalilla Yhdysvalloissa, ja kirjoitushetkellä Rotten Tomatoesiin kerätyt arviot ovat kaikki myönteisiä.

Marja Pyykkö: Sihja (5.8.)

Kesä on kotimaisten elokuvien osalta hiljaista aikaa, mutta elokuussa teattereihin saadaan odotettu koko perheen elokuva Sihja.

Tuffi Filmsin tuottama, Jussi-palkittujen Kirsikka Saaren ja Jenni Toivoniemen käsikirjoittama elokuva kertoo perhosia rakastavasta kaupunkilaispojasta Alfredista (Justus Hentula), joka ystävystyy auton takakontista löytyvän keijun, Sihja Pönttöhiittisen (Elina Patrakka), kanssa.

Kaksikko tempautuu seikkailuun selvittäessään, miksi kaupungin kaduilta alkaa löytyä kuolleita lintuja, ja onnistuu lopulta estämään ympäristökatastrofin.

Perhe-elokuva Sihjan nimihenkilöä näyttelevä Elina Patrakka (pyörän tarakalla) palkittiin roolistaan Malmön BUFF-lastenelokuvafestivaalilla. Kuva: Vilja Harala

Koronapandemian vuoksi Sihjan virallista ensi-iltaa on lykätty useaan kertaan. Elina Patrakka sai roolistaan Nordic Star -palkinnon Malmön BUFF-lastenelokuvafestivaalilla jo maaliskuussa 2021, ja elokuva on esitetty festivaaleilla myös muun muassa Busanissa, Göteborgissa sekä Tallinnassa.

Sihja on siitä harvinainen perhe-elokuva, ettei se perustu olemassaolevaan kirjaan, elokuvaan tai tv-sarjaan.

David Leitch: Bullet Train (5.8.)

Ison budjetin toimintaelokuva, joka ei kerro supersankareista tai perustu tunnettuun kulttuurituotteeseen, on tänä päivänä harvinaisuus. Siksi Bullet Train on monille yksi kesän odotetuimmista isoista studioelokuvista.

Bullet Train on Brad Pittin ensimmäinen iso rooli sitten vuoden 2019 Ad Astran. Kuva: (C) 2022 CTMG. All Rights Reserved.

Brad Pitt näyttelee palkkatappaja Ladybugia, jonka viimeisin tehtävä vie hänet maailman nopeimpaan luotijunaan. Juna on täynnä ympäri maailmaa paikalle saapuneita kollegoita.

Japaniin sijoittuva elokuva on trailerin perusteella vetävää ja kekseliästä toimintaa. Ohjaaja Leitchillä on siitä kokemusta: hänen CV:stään löytyvät elokuvat John Wick (2014), Atomic Blonde (2017), Deadpool 2 (2018) ja Fast & Furious: Hobbes & Shaw (2019).

Kōtarō Isakan romaaniin perustuvaa elokuvaa on kritisoitu jo etukäteen valkopesusta. Valkoiset länsimaiset näyttelijät, kuten Pitt ja Joey King, näyttelevät hahmoja, jotka ovat alkuperäisessä tekstissä japanilaisia. Keskustelu muistuttaa samasta, jota käytiin japanilaiseen sarjakuvaan perustuneen yhdysvaltalaiselokuva Ghost in the Shellin (2017) kohdalla.

Jordan Peele: Nope (12.8.)

Harvoin näin odotetusta elokuvasta tiedetään etukäteen näin vähän. Modernin kauhun suurnimeksi Get Outilla (2017) ja Usilla (2019) nousseen Jordan Peelen uutuuden juonesta ei ole hiiskuttu etukäteen käytännössä mitään.

Trailerin perusteella Nope sijoittuu Hollywood-käyttöön hevosia kouluttavalle tilalle Kalifornian sisämaassa. Horisontissa näkyy jotain – ehkä muukalaisia toiselta planeetalta? – ja paljon katsellaan taivaalle. Jotkut kuvista tuovat mieleen Steven Spielbergin Kolmannen asteen yhteyden, mutta Nopen vierailijat vaikuttavat vihamielisemmiltä.

Jordan Peelen Nope-elokuvassa horisonttiin ilmestyy jotain. Kuva: LANDMARK MEDIA / Alamy / AOP

Get Outissa näytellyt, Oscarin Judas and the Black Messiah -elokuvasta voittanut Daniel Kaluuya jatkaa yhteistyötään Peelen kanssa. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Keke Palmer (Hustlers – Korkojen kera) ja Steven Yeun (Minari).

2020-luvulla Jordan Peele on yksi harvoista hittimaakareista, joka ei työskentele franchise-elokuvien maailmassa. Usin avausviikonloppu tuotti maaliskuussa 2019 Yhdysvalloissa yli 70 miljoonaa dollaria. Se on yhä maan historian toiseksi paras avaustulos alkuperäiskäsikirjoitukseen nojaavalle elokuvalle (listan kärkisijaa pitää Avatar, jonka vuosia odotettu jatko-osa tulee viimein teattereihin joulukuussa).

Olisi pieni ihme, jos Nopesta ei tulisi edeltäjiensä veroinen hitti.