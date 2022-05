Tamperelainen Pyynikin käsityöläispanimo maksuvaikeuksissa, varoittaa osakkaita konkurssin uhasta

Panimon osakkaille osoitetussa tiedotteessa kerrotaan, että panimo on varustautunut kesän odotettuun myyntiin ja tuotteita on myyntihinnaltaan noin kahden miljoonan euron edestä valmiina varastossa. Kesään varautuminen on kuitenkin ollut kalliimpaa kuin yhtiö oli kuvitellut.