Ministeri Harakka EU:n ilmastopaketista: 2030 meillä vielä valtaosa polttomoottoriautoja, talvimerenkulun vaatimuksiin on luvassa kevennyksiä

Jotta rahti- ja matkustajaliikenne olisi turvallista myös talvisaikaan, on näillä leveysasteilla tavallistenkin laivojen kestettävä liikennöintiä jäiden kolistessa vasten runkoa.

Alusten on oltava jäävahvistettuja, mikä lisää painoa. Vastaavasti painon kasvaessa tarvitaan lisää konetehoa, tai ainakin aluksen polttoaineen kulutus kasvaa.

Nyt Suomen ehdotus talvimerenkulun erityispiirteiden huomioimisesta on saanut myös muilta EU:n jäsenvaltioilta tukea, minkä johdosta EU:n nykyinen puheenjohtajamaa Ranska ehdottaa määräaikaisia helpotuksia talvimerenkulun energiatehokkuusvaatimuksiin.

– Meillä on ennen kaikkea ollut tavoitteena saada muut EU-maat ymmärtämään, että talvimerenkulku pitää ottaa huomioon. Meidän ulkomaankauppamme takia, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.).

Harakka esitteli EU:n ilmastopakettiin liittyviä asioita tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Osaa asioista on määrä käsitellä torstaina EU:n liikenneministerien kokouksessa Luxemburgissa. Harakan mukaan asioita on nyt pohjustettu perusteellisesti.

Kyse ei ole jäänmurtajista vaan arkisesta laivaliikenteestä

– Tässä on tehty paljon töitä, että on saatu eurooppalaiset kollegat ymmärtämään, että kyse ei ole mistään jäänmurtajatoiminnasta arktisilla vesillä, vaan siitä että ihan arkinen laivaliikenne, mukaan lukien Helsingin, Tukholman ja Tallinnan lautat ovat jäävahvistettuja, ja 70 prosenttia Itämeren laivaliikenteestä on jäävahvistettua, ministeri kertoo.