Tuhannet Sjeverodonetskiin jääneet siviilit tarvitsevat "vettä, ruokaa, sähköä tai lääkkeitä" – avustustyöntekijä: "Tämä on meidän Mariupolimme"

Venäjän joukkojen eteneminen itäukrainalaisen Sjeverodonetskin kaduille on jättänyt kaupungin siviiliväestön vaikeaan tilanteeseen. BBC:n keräämien viranomaistietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) jopa 15 000 ihmistä saattaa edelleen olla kaupungissa.

– Valitettavasti etulinja halkaisee kaupungin kahtia. Mutta kaupunki puolustaa itseään, kaupunki on edelleen ukrainalainen, sotilaamme puolustavat sitä, kaupungin sotilas- ja siivilihallintoa johtava Oleksandr Stryuk sanoi tiistaina.

– Jatkuva pommitus pakottaa ihmiset pysyttelemään väestösuojissa ja kellareissa, pakenemiseen on vain vähän mahdollisuuksia.

"Tämä ei pääty hyvin"

Riippumaton venäläismedia Meduza (siirryt toiseen palveluun) on haastatellut kaupungista paenneita, joiden mukaan yhteydenpito omaisiin kaupungissa on tällä hetkellä mahdotonta. Lisäksi humanitaarisen avun toimittaminen on erittäin hankalaa.