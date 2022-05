Varhaisperunaa saadaan sittenkin koulujen päättäjäisjuhliin – ainakin muutama tuhat kiloa nousee Rymättylän pelloista

Uusi peruna on tuttu herkku koulujen päättäjäisjuhlissa. Tänä vuonna sitä ei riitä ihan kaikkiin juhliin.

Viileä kevät sai varhaisperunan kasvamaan hitaasti. Tämän takia Lounais-Suomen varhaisperunapelloilta tulee vain muutamia tuhansia kiloja perunaa koulujen päättäjäisjuhlapöytiin. Se on vähemmän kuin vuosi sitten.

Ruotsalaista on toki tarjolla, mutta se ei kaikkia kuluttajia miellytä. Varhaisperuna on herkkä tuote ja kärsii kuljettamisesta, väärästä lämmöstä, valosta ja odottelemisesta.

Rymättylän perunakausi on alkanut

Rymättylässä varhaisperunan viljely on tuttua hommaa ja siihen on erikoistunut moni tila. Myös Ari Koisaaren perheen alkukesä menee peltohommissa perunoita poimiessa.

– Kun ei ole helteitä ollut, niin laatu on hyvä, kiittelee Koisaari.

Toukokuu on ollut saaristossa kuiva. Sateita tuli vasta kuun viimeisenä päivänä ja sekin oli oikeastaan hyvä asia. Jos hellettä ja sadetta on samaan aikaan, peruna innostuu kasvamaan hieman liikaa ja niihin tulee rumia halkeamia. Nyt peruna on kauniin pyöreää.