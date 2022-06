Menetän työni, jos en ota rokotetta, sanoo koronan sairastanut hoitaja – pakkorokotepykälä on voimassa vuoden loppuun, jatkosta ei ole päätöksiä

Varsinaissuomalainen lähihoitaja Irmeli on yksi niistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joka saattaa menettää työnsä tartuntalain rokotevelvoitteen vuoksi.

Koronan sairastaneen Irmelin puolen vuoden suoja-aika on päättymässä heinäkuun alkupuolella.

– Se päättyy kuin seinään. On mentävä heti ottamaan rokotus tai töiden jatkumisesta ei ole takuita. Jos otan rokotteen, työt jatkuvat välittömästi ja tartuntalain suoja on voimassa. Jos taas en ota rokotetta, minut hyllytetään. Eikä minua arvosteta enää työyhteisössä, Irmeli kertoo.

Irmeli ei ole ainoa koronarokottamaton hoitaja, jolla viruksen sairastamisesta saatu suoja-aika alkaa täyttyä. Sosiaalisessa mediassa keskustelua on herättänyt erityisesti se, kuinka perusteltu rokotevelvoite on tilanteessa, jossa rokotteetkaan eivät estä taudin saamista tai sen tartuttamista eteenpäin.

Hän on keskustellut tilanteesta esimiehensä kanssa.

Hän muistuttaa, että alalla on ollut jo vuosia pula ammatillisesti koulutetuista hoitajista. Koronatoimet eivät ole lisänneet alan vetovoimaisuutta. Irmeli vetoaakin, että hoitajien itsemääräämisoikeutta ja sananvapautta kunnioitettaisiin jatkossa.

HUS: rokotesuoja tai koronavirustestit 72 tunnin välein

Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä ongelmaa pidetään pienenä, koska HUSin henkilöstön koronarokotuskattavuus on korkea.

– Meillä on vain muutamia kymmeniä hoitajia, joilla ei ole koronarokotetta. Koronarokotteiden ensimmäisen ja toisen annoksen ottaneiden osuus HUSissa on yli 95 prosenttia ja kolmannen rokotteen osalta noin 75 prosenttia, hallintoylihoitaja Marja Renholm sanoo.

Tieto on kartoitettu HUSissa tartuntalain nojalla.

HUSin ohjeen mukaan koronan sairastaneille hoitajille suositellaan kolmatta rokoteannosta 3–4 kuukautta sairastamisen tai viimeisimmän rokotuksen jälkeen sen mukaan kumpi on ollut viimeisempi.

HUSissa työnantaja edellyttää tartuntalain mukaisesti rokotusten ottamista, testeissä käymistä tai sairastettua tautia. Renholmin mukaan lähtökohtana on suositus, että koronarokotukset otettaisiin, mutta jokainen tekee päätöksensä itse.

– Jos meillä on hyvin kriittisessä työpisteessä henkilö, joka ei pysty ottamaan tai halua ottaa rokotuksia, vaihtoehtona on käydä koronavirustestissä 72 tunnin välein.

THL: Rokottamaton voi levittää virusta pidemmän aikaa kuin rokotettu

– Lisäksi tiedetään, että rokottamaton voi levittää virusta pidemmän aikaa kuin rokotettu. Ei ole kysymys kyllä/ei-asetelmasta, vaan kysymys on jonkinlaisesta gradientista, että rokottamisella voidaan vähentää myös lievää sairastumista ja viruksen erittämisen pituutta, hän sanoo.

Tartuntalain jatko on vielä auki

Hallitus teki lakiesityksen hoitajien rokotepakosta viime vuoden joulukuussa ja eduskunta hyväksyi sen joulukuun lopussa. Muutoksen on määrä olla voimassa vuoden loppuun asti. Mahdollisesta jatkosta ei ole vielä päätetty.

– Vielä on liian varhaista sanoa. Se riippuu siitä, miten tämä epidemia kehittyy, minkälaisia räätälöityjä rokotteita on saatavilla ja myös siitä, kuinka hyvin suojateho vakavaa tautia ja kuolemaa vastaan säilyy. Vastikään julkaistun systemaattisen katsauksen perusteella on syytä olettaa, että suojateho myös vakavaa omikrontautia vastaan kestää hyvänä ainakin kuusi kuukautta, mahdollisesti pidempäänkin.