Päästöttömyydestä tulee telakoiden kilpailuvaltti – Meyer Turun vetämään kehitysohjelmaan tuli hetkessä yli sata ehdotusta

– Voi olla parempi, että on yksi iso kuin monta pientä alusta, kun otetaan huomioon kustannus- ja kokonaistehokkuus, sanoo telakan ohjelmajohtaja Ilkka Rytkölä.

Telakka on veturina ohjelmassa, jonka tavoitteena on keksiä, miten rakentaa ilmastoneutraali risteilyalus. Kyseessä on Suomen meriteollisuuden suurin kehityshanke.