Nuorten kiinnostus metallialaa kohtaan on kasvanut Raumalla – Samuli Elomaa: "Paljon mahdollisuuksia ja pidän käsillä tekemisestä"

Metallialan koulutus on kärsinyt pitkään vetovoiman puutteesta, mutta nyt suunta näyttäisi olevan kääntymässä. Porissa opiskeleva Samuli Elomaa haluaa tehdä käsillään töitä.

Metalliala on yksi niistä aloista, joilla on erittäin kova pula osaavista työntekijöistä. Alaa on jo pitkään vaivannut vähäinen vetovoima nuorten keskuudessa.

Nyt asiassa on nähtävillä pientä toivoa, sillä Raumalla Winnovan kone- ja tuotantotekniikan linjalle oli kevään yhteishaussa ensisijaisia hakijoita enemmän kuin aiemmin.

Winnovan Porin toimipisteessä ensimmäistä vuottaan opiskeleva Samuli Elomaa lähti alalle, koska myös hänen isänsä on ollut metallialalla. Hän on myös tietoinen metallialan hyvistä työllistymismahdollisuuksista ja sanoo, että työ on monipuolista.

– Kyllä täällä on paljon mahdollisuuksia ja pidän käsillä tekemisestä, Elomaa sanoo.

Porissa opiskeleva Joona Koskela suunnitteli alun perin muuta alaa, mutta on tyytyväinen myös metallitöihin.

Elomaan opiskelukaveri Joona Koskela haki viime vuoden yhteishausssa ensin muille aloille, mutta on nyt kuitenkin tyytyväinen siihen, että päätyi lopulta metallialalle. Kokemukset ovat hyviä ja hän on pitänyt metallitöistä.

– En enää vaihtaisi, Koskela sanoo.

Koulutuspäällikkö: "Kyllä tämä uskoa antaa"

Satakunnassa ja Vakka-Suomessa ammatillista koulutusta tarjoavassa Winnovassa iloitaan nuorten virinneestä kiinnostuksesta metallialaa kohtaan.

Raumalla oli 15 aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita oli 21. Viime vuonna ensisijaisia hakijoita oli vain kahdeksan.

Winnovan Porin toimipiste ei vetänyt metallialalla yhtä hyvin kuin Rauman toimipiste.

Porissa metallialan suosio ei ollut yhtä hyvää. Winnovalla oli Porissakin 15 aloituspaikkaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon, mutta ensisijaisia hakijoita oli vain yhdeksän.

Porinkin opiskelupaikat saadaan kuitenkin täyteen oppilaista, joilla metalliala oli toisena tai kolmantena hakuvaihtoehtona.

– Kyllä tämä uskoa antaa, vaikka töitä alan houkuttelevuuden lisäämiseksi on vielä paljon, sanoo Winnovan koulutuspäällikkö Kari Laine.

Yritykset kaipaavat uusia ammattilaisia

Metallialan yrityksissä työvoiman riittävyys on ollut jatkuva ongelma jo pitkään. Kilpailu ammattitaitoisista osaajista on erittäin kovaa ja työntekijöitä on pakko etsiä ulkomailta asti.

Ongelma on tuttu koko maassa, mutta Lounais-Suomessa se korostuu muun muassa telakoiden ja suurten teollisuuslaitosten ansiosta. Työvoiman saannilla on merkittävä vaikutus yritysten menestykseen.

– Kyllä työvoiman saanti rajoittaa monessa tapauksessa ja monessa yrityksessä myyntiä, sanoo Nakkila Worksin toimitusjohtaja Jussi Kivioja.

Nakkila Works rakentaa suuria projektiluonteisia kappaleita ja suuri osa sen töistä tehdään ihan perinteisenä käsityönä. Alan osaajia Nakkilaan on tullut myös ulkomailta.

Työ vetovoiman parantamiseksi jatkuu

Metallialan julkisuuskuva on yleisesti ottaen melko nuhruinen. Siihen yhdistetään hyvin helposti vain likaiset työhaalarit ja ilmassa sinkoilevat hitsauskipinät. Toki nekin kuuluvat alaan, mutta eivät kuitenkaan kerro koko totuutta.

Hitsauskipinät lentävät Winnovan Porin toimipisteessä.

Metallialan työt voivat vaihdella paljonkin toisistaan. Metalliteollisuudessa käytetään paljon erilaisia koneita ja robotiikkakin on jo vahvasti mukana.

Winnovan koulutuspääliikön Kari Laineen mukaan Winnovassa on tehty voimakkaasti toitä metallialan vetovoiman lisäämiseksi. Yhteistyötä on tehty muun muassa yritysten, kauppakamarien ja kaupunkien kanssa.

Vaikka metallialan vetovoimassa näyttää nyt olevan ainakin pientä paikallista nostetta, täytyy töitä mielenkiinnon herättämiseksi edelleen jatkaa ja lisätä.

Winnovan suunnitelmissa on, että se järjestää lähitulevaisuudessa yritysten kanssa yhteistyössä muun muassa kotiväen iltoja. Niihin kutsutaan yläkouluikäisiä oppilaita vanhempineen ja ne järjestetään metallialan yritysten tiloissa.

– Näin mahdolliset tulevat oppilaat ja heidän perheensä pääsevät katsomaan paikan päälle, minkälaisia töitä metallialalla tehdään, Laine sanoo.

