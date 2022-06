Riihimäki paljastaa kaupungin ensimmäisen kirjailijalaatan

– Tilaisuuteen on tulossa myös Vammelvuon poika, teatteriohjaaja Jotaarkka Pennanen kertomaan äidistään ja tämän elämästä, kertoo Riihimäen vastaava kulttuurituottaja Anna Vesén .

Vammelvuo oli palkittu lyyrikko

Parhaiten Anja Vammelvuo tunnetaan kuitenkin palkittuna lyyrikkona. Runoilijan tuotannossa näkyy hänen elämäkertansa kuten ensirakkaus, pojan syntyminen sekä kääntyminen vasemmistolaisuuteen. Anja Vammelvuota on pidetty yhtenä sodanjälkeisen modernismin merkittävimmistä edustajista.

Muistolaattoja kotiseutukirjailijoille

Vammelvuon laatan viereen on tarkoitus kiinnittää jatkossa lisää kotiseutukirjailijoiden muistolaattoja. Uusien laattojen paljastus voidaan liittää esimerkiksi kirjailijoiden tai heidän teostensa juhlavuosiin, kertoo Anna Vesén.

Riihimäellä on vaikuttanut vuosikymmenien aikana yli 100 kirjailijaa, joiden teoksia on koottu kirjaston kotiseutukokoelmaan. Kotiseutukirjailijaksi katsotaan henkilö, joka on syntynyt, käynyt koulua tai elänyt huomattavan osan elämästään Riihimäellä.