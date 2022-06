Riskiarvion pahin uhka toteutui, kun MotoGP-kisa peruttiin: nyt tapahtumayhtiö selvittää, saako se rahojaan takaisin

– Viimeinen viikko on mennyt näihin peruutuksiin. Sen jälkeen varmasti keskustellaan Kymiringin kanssa siitä, miksi rata ei vakuutteluista huolimatta valmistunut ajoissa, kertoo Lahti Eventsin toimitusjohtaja Emilia Mäki .

Vakavin riski toteutui

Lahti Events Oy on Lahden kaupungin omistama tapahtumatuotantoyhtiö, jonka talous on koronavuosien jälkeen pahasti miinuksella. Kaupungin tekemän riskiarvion mukaan Kymiringin MotoGP-osakilpailu olisi toteutuessaan nostanut yhtiön suosta. Saman arvion mukaan suurin riski yhtiön tulevaisuudelle oli koko osakilpailun peruuntuminen. Nyt riski on toteutunut.