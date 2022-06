Liikenne- ja viestintävirasto seuraa oman pääoman loppumiseen ajautuneen Alfa-TV:n tilannetta – yksi vaihtoehto on jopa toimiluvan peruuttaminen

Kyseessä on osakeyhtiölain vaatima toimenpide, jonka tarkoituksena on osakkeenomistajien ohella turvata myös velkojien etua. Mikäli ilmoitus jätetään tekemättä, se voi johtaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan korvausvelvollisuuteen.

Sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa on kuitenkin kohta, jonka mukaan ohjelmistotoimiluvan peruuttaminen on mahdollista silloin, kun toimiluvan haltijalla ei ole enää toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäviä taloudellisia voimavaroja huolehtia velvollisuuksistaan.

Millainen merkitys Brilliance Communicationsin ilmoituksella oman pääoman loppumisesta on yhtiön TV-toimilupien kannalta?

TV-kanaville verkoissa tilaa – perinteisellä radiopuolella niukkuutta

– Tyypillisesti näissä on kysymys tilanteista, joissa koko liiketoiminta myydään. Näissä tilanteissa Traficomista voi pyytää ennakkopäätöksen, jossa arvioidaan muutoksen vaikutusta toimilupaan, Reenpää kertoo.

Toistaiseksi Suomessa toimiluvan TV-kanavalle on voinut saada suhteellisen helposti, sillä maanpäällisten TV-verkkojen kanavanipuissa on ollut tilaa.

– Television puolella menettely on ollut suorempi, koska Digitan verkossa on toistaiseksi kapasiteettia riittänyt. Jos kapasiteettia on enemmän kuin edellytykset täyttäviä hakijoita, päätökset voidaan tehdä Traficomissa.