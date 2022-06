Alle 22-vuotiaille tarjotaan maksuton ehkäisy kaikkialla Keski-Suomessa – Jämsä ja Äänekoski jatkavat nykyisellä linjalla

Maksuton ehkäisy tarjotaan alle 22-vuotiaille nuorille nyt kaikkialla Keski-Suomessa. Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen on laajentunut 1. kesäkuuta alkaen.

Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen alle 22-vuotiaille on osa Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Maksutonta ehkäisyä on aiemmin saanut maakunnassa vaihtelevasti kunnasta riippuen. Esimerkiksi maksuttomuuden ikäraja on vaihdellut, ja joissakin kunnissa ehkäisy on ollut maksutonta tietyn määräajan ilman ikärajaa.