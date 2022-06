Energiajärjestö varoittaa bensapulasta: Suomessa vaikutus voi näkyä hurjina litrahintoina, lentojen kallistumisena tai jopa nopeusrajoitusten alentamisena

– Suomessa ollaan varsin hyvässä asemassa, kun on voitu siirtää Venäjän tuontia muihin maihin jo aiemmin, ja lisäksi meillä on vielä hyvät varmuusvarastot.

Hintaa puolestaan selittää se, että Yhdysvaltojen markkinoilla käytetty WTI-raakaöljy ja Euroopan markkinoilla käytetty Brent-raakaöljy ovat kallistuneet, kun Venäjän öljyä on ryhdytty korvaamaan muualta.

Muualla katkokset toimituksissa mahdollisia

Nyt suunta on Lundin mukaan päinvastoin, sillä niin Saudi-Arabia kuin Yhdysvallatkin ovat lisäämässä tuotantoa.

– Esimerkiksi Yhdysvallat on käytännössä omavarainen. Katkokset joissakin osavaltioissa voivat silloin liittyä pikemminkin logistiikkaan. Euroopassa varsinkin suurissa maissa voi toki esiintyä katkoksia ennen kuin varastotoimitukset ehtivät paikalle. Esimerkiksi Saksan öljystä kolmannes on tullut Venäjältä.

Kolmen euron bensalitra vähentäisi loma-ajamista

Kesäisin polttoaineiden kulutus on yleensä kasvanut noin 10–15 prosentin verran ja tyypillisesti samaa tahtia ovat nousseet hinnatkin.

Tämä kevät ei ole poikkeus, vaikka kallistunut raaka-öljyn hinta on näkynyt jo jonkin aikaa myös huoltoasemien hinnoissa. Esimerkiksi Tilastokeskuksen kuluttajahintatilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan polttonesteiden keskihinnat ovat nousseet toukokuussa selvästi.

Finnair varautuu saatavuusvaikeuksiin

– Neste on vahvistanut, että polttoaineen saatavuus Helsingissä on kunnossa, sanoo Finnairin polttoainevastaava Mattias Wickholm .

– Euroopassa saatavuustilanne on tänä kesänä haastava. Muutamassa kohteessa on merkkejä siitä, että voi olla tarpeen esimerkiksi vaihtaa polttoainetoimittajaa kesän aikana saatavuuden turvaamiseksi. Tavoitteemme on, ettei tämä toisi muutoksia kesän liikenneohjelmaan, Wickholm sanoo.