Nobel-voittaja Abdulrazak Gurnah kirjoittaa omakohtaisesti pakolaisuuden aikakaudesta: "Kyse ei ole vain kokemuksestani – se on nykytodellisuutta"

Abdulrazak Gurnah ottaa vastaan toimittajia suomalaisen kustantajan kokoushuoneessa. Kohtelias kirjailija sanoo, että siitä lähtien kun hänelle viime vuonna myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto, haastattelujen antaminen on ollut hänen päätyönsä. Kirjoittamiselle ei ole ollut aikaa.

– Ehkä minulla on sitten taas aikaa kirjoittaa kun seuraava Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittaja julkistetaan ja toimittajat juoksevat vuorostaan hänen peräänsä, Gurnah naurahtaa.

– Mutta se on ihan okei!

Pakolaisuus ja kulttuurien välissä eläminen on keskeinen teema Gurnahin tuotannossa.

– Olen halunnut kirjoittaa vieraaseen maahan muuttamisen kokemuksesta, mutta kyse ei ole vain minun kokemuksestani. Se on nykytodellisuutta, Gurnah sanoo.

Ihmisten liikkuvuuden aikakausi

Myös Nobel-palkinnon perusteissa kiiteltiin sitä, että pakolaisten kohtalot eri kulttuurien välissä on Gurnahin keskeinen teema.

Gurnah kertoo, että hän on halunnut työssään ymmärtää, miten ihmiset rakentavat elämäänsä sen jälkeen, kun heistä on tullut pakolaisia tai he ovat joutuneet jättämään kotinsa.