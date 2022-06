Ministeri Kurvinen ei usko EU:n miljardilaskuun metsänielujen romahtamisesta, Ilmastopaneelin Ollikainen: "Mikään ei säästä meitä siltä laskulta"

Ilmastopaneeli on hallituksen nimittämä asiantuntijaelin, joka antaa politiikkaa koskevia suosituksia.

Syy vaatimuksiin on toissa viikolla kuultu uutinen, että koko maankäyttösektori on muuttunut päästölähteeksi ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman kuvaa lukua shokiksi. Hän sanoo, että keinot, jotka loppusuoralle ehtineeseen ilmastosuunnitelmaan on ehditty kirjata, eivät enää päde.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa on työstetty pitkään. Se on yksi hallituksen kolmesta suunnitelmasta, joiden myötä Suomen on määrä olla hiilineutraali vuonna 2035.