Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tuota aikaa eläneet mummot ja vaarit nostivat nyt käden lippaan ja marssivat menemään pitkin olohuoneita. Nuoria nauratti: Tämä haastehan on legit, mahtava!

Tiktok-soundit tehokäytössä

Vuosisadan ryöstö

MJ’n mielestä ihmiset on aivopesty unohtamaan historia.

– Hänen perheensä varasti meiltä. Nyt ihmiset sanovat, että historia on vain “juoruilua”, MJ sanoo.

Hän viittaa siihen, että Marcosit varastivat Filippiinien valtion kassasta jopa 10 miljardia dollaria (siirryt toiseen palveluun) ja piilottivat rahat sveitsiläisille pankkitileille, New Yorkin -kiinteistöihin ja arvotauluihin.

Varoista on sittemmin saatu palautettua noin viisi miljardia dollaria (siirryt toiseen palveluun) , mutta ainakin kaksi miljardia on tiettävästi yhä Marcosien hallussa.

– Monet opiskelijatkaan eivät tajua, mitä on meneillään, Joy sanoo.

Sometrollaamisen koelaboratorio

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Filippiinit on otollista maaperää vääristelylle, koska filippiiniläiset ovat tutkitusti yksi maailman someriippuvaisimmista kansoista.

Digital 2022 -raportin mukaan he viettävät netissä keskimäärin 10,5 tuntia päivässä (siirryt toiseen palveluun) , joista noin neljä tuntia sosiaalisessa mediassa.

Internetin käyttö on Filippiineillä kallista ja perinteisen median roolia on heikennetty (siirryt toiseen palveluun) . Someyhtiöt ja operaattorit ovatkin löytäneet oivan tavan koukuttaa käyttäjiä: kun filippiiniläinen ostaa sim-kortin, hän saa usein kylkiäisenä ilmaisen Tiktokin (siirryt toiseen palveluun) tai muun somepalvelun.

Internet on siis monille filippiiniläisille yhtä kuin Facebook, Youtube ja Tiktok. Uutisensa lukee Facebookista yli 70 prosenttia filippiiniläisistä (siirryt toiseen palveluun) .

Valeuutiset tekivät Filippiineillä läpimurron vuonna 2016, kun Rodrigo Duterte valittiin presidentiksi. Hänen on kerrottu turvautuneen (siirryt toiseen palveluun) trolliarmeijoihin ja data-analytiikkayhtiö Cambridge Analyticaan, joka tuli myöhemmin tunnetuksi Brexitin ja Trumpin taustapiruna .

Myös Bongbong Marcosin on kerrottu (siirryt toiseen palveluun) lähestyneen yhtiötä samana vuonna pyrkiessään varapresidentiksi ja pyytäneen apua perheen brändäyksessä.

Filippiinit oli joka tapauksessa jo tuolloin kiehtova markkina manipulointikokeiluille. Cambridge Analytican vuotaja on paljastanut (siirryt toiseen palveluun) , että yhtiö piti filippiiniläisiä hyvänä koeyleisönä, koska he olivat riippuvaisia somesta, puhuivat englantia ja lisäksi maassa oli heikko poliittinen valvonta.

Facebookin edustaja (siirryt toiseen palveluun) on kutsunut Filippiinejä “potilas nollaksi” vaalimanipuloinnissa.

Noista vuosista Marcos on vienyt internetvaikuttamisen vielä organisoidummalle tasolle (siirryt toiseen palveluun) .

Kultaisia klikkiotsikoita

Moni filippiiniläinen on väsynyt liberaaliin demokratiaan, selittää historian professori Francis Gealogo Manilan Ateneon yliopistosta.

Filippiiniläiset kaipaavat vahvaa johtajaa, ja Marcosien viljelemä nostalgia on siihen polttoainetta.

Räikeimpiin kuului se, että Marcosit omistaisivat valtavan määrän kultaa, jonka he jakaisivat filippiiniläisille voitettuaan. Suosittuja olivat myös väitteet siitä, että yksinvallan vuosina ei olisi pidätetty ketään eikä Marcoseja vastaan olisi nostettu oikeusjuttuja.

Perhettä vastaan on käyty oikeutta vuosikymmeniä (siirryt toiseen palveluun) , mutta tuomioita ei ole tullut tai ne ovat jääneet roikkumaan valituskierteeseen.

Hittielokuva numero kolme

Uusin ratas Marcosien propagandakoneistossa on elokuva perheen 72 viimeisestä tunnista vallassa vuonna 1986.

Maid in Malacañang -elokuva sai ensi-iltansa elokuussa ja on pyörinyt Filippiineillä täysille saleille. Malacañang on presidentinpalatsi maan pääkaupungissa Manilassa.