Puoli tuntia myöhemmin Natalija Herasymenko ja hänen anoppinsa Vira Maslak istuvat tuvassa. On perhejuhla, ja koko suku on kutsuttu lounaalle.

Tarkkoja lukuja tällaisista tapauksista on mahdotonta saada, sillä miehitetyillä alueilla tilanne on kaoottinen. Tapauksia on päästy tutkimaan lähinnä Pohjois-Ukrainassa ja Kiovan seudulla, mistä venäläisjoukot vetäytyivät huhtikuussa.

Washington Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ukrainan hallituksen tiedossa on yli 700 tapausta, joissa ihmisen vapaus on riistetty. Yksi tilastoitu tapaus voi koskea useaa ihmistä. Myös YK:n ihmisoikeustarkkailijat ovat raportoineet sieppauksista.

Venäjä on myös siirtänyt vankeja rajan yli. Osa on joutunut aluksi niin kutsutuille suodatusleireille .

Muutama listatuista on päässyt vapaaksi, mutta he ovat olleet haluttomia puhumaan. Myös Ukrainan viranomaiset saattavat vaieta tapauksista omista syistään.

Muutamalla on lähes varma tieto siitä, että kadonnut on päätynyt Venäjälle. Tällainen tapaus on esimerkiksi listan numero 37. Hänen sukulaisensa on saanut tiedon samasta vankilasta vapautuneelta ukrainalaiselta.