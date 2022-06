Moottoripyöräily sai isoa nostetta korona-aikana, mutta nyt alaa vaivaa komponenttipula – myös käytetyistä moottoripyöristä on pulaa

Käytettyjen moottoripyörien suosio on ollut nosteessa jo pidemmän aikaa. Tällä hetkellä moni kauppias joutuu niiden kohdalla myymään ei-oota.

Maailmanlaajuisesta komponenttipulasta huolimatta myös uusien pyörien myynti on noussut 5 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Kysyntää siis riittää molemmille, kun korona-aika vielä lisäsi moottoripyöräilyn suosiota.

– Saatavuuspula komponenteissa on erittäin valmistajakohtaista. Osa on löytänyt ratkaisuja tähänkin eli huolissaan emme osaa olla, sanoo Teknisen kaupan liiton moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Jarkko Tuomisto .

Nuoret innostuneet

Moottoripyörien kysyntä on lisääntynyt valtavasti esimerkiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lisäksi on tullut positiivisia, moottoripyöräkulttuuria eteenpäinvieviä ilmiöitä.

– Näyttää siltä, että moottoripyöräily on nyt entistä suositumpaa nuorten keskuudessa, Tuomisto iloitsee.

Saman ilmiön on huomannut Honda-moottoripyörien myyntipäällikkö Patrick Manner . Hän myös kertoo Hondan tuplanneen myyntinsä viime vuodesta.

– Vieläkin paremmin olisi voinut mennä, mutta osassa malleista on ollut toimitusvaikeuksia.

Komponenteista Manner mainitsee esimerkkinä puolijohdekomponentin. Kun sitä ei tehdä, ei tule pyöriä. Mallit, missä on paljon elektroniikkaa, kärsivät tilanteesta eniten.

Markkinat ovat kuumat

Jarkko Tuomisto Teknisen kaupan liitosta on positiivisella mielellä siitä, että moottoripyöriä kyllä riittää halukkaille ostajille. Tarjonta on hänen mukaansa lisääntynyt ja markkinoilla on myös pienempikuutioisia pyöriä.