Suurvallat kilpailevat vaikutusvallasta Tyynenmeren piskuisissa saarivaltioissa – nyt aluetta koluaa Kiina, viikko sitten Biden vieraili Aasiassa

Matkan aikana Kiinan ulkoministeriö on hallinnut julkisuutta niin, että paikallisten toimittajien lehdistölupiakin on peruttu (siirryt toiseen palveluun) eikä kysymyksiä kiinalaisille ole saanut esittää.

Tähän mennessä ulkoministeri Wang on käynyt jo Salomoninsaarilla, Kiribatissa, Samoalla, Fidžillä, Tongalla ja Vanuatussa. Vielä ovat jäljellä pikavisiitit Papua-Uudessa-Guineassa ja Itä-Timorissa.

Syyt Kiinan ulkoministerin tiiviiseen matkaan ovat ajankohtaistuneet, kun Yhdysvallat on jälleen selvästi sanonut keskittyvänsä torjumaan Kiinan kasvavaa asemaa Tyynenmeren alueella.

Kiina on jo vuosikausia yrittänyt venyttää merialueitaan rakentamalla Etelä-Kiinan meren korallisaarille erilaisia tukikohtia ja muun muassa lentokenttiä.

Kiinan tarjousta turvallisuusyhteistyöstä epäillään

Tyynenmeren matkalle lähtiessään ja sen aikana Kiinan ulkoministeriö on rauhoitellut saarivaltioiden johtoa ja vakuuttanut, että Kiina ei ole liikkeellä laajentaakseen sotilaallista voimaansa.

Mutta tästä on kyse, sillä matkan aikana Kiina on esitellyt videokokouksessa saarivaltioille 5-vuotisen sopimusluonnoksen, (siirryt toiseen palveluun) jossa kaupan lisäksi ehdotetaan turvallisuusalan yhteistyötä.

Kiinan mukaan kyse on normaalista valtioiden välisestä yhteistyöstä.

Kaava on tuttu Kiinan toimintatavasta muualla maailmassa. Kun yhteistyö arkielämää ja liiketoimintaa helpottavissa kysymyksissä on saatu alkuun, on seuraava siirto yleensä ollut eteneminen turvallisuuskysymyksiin.