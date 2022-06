Lappalaisen mieleen on jäänyt eräs ostosreissu vuosituhannen vaihteessa. Lappalainen puhui tyttärensä kanssa venäjää askarteluliike Tiimarissa, joka on sittemmin hävinnyt katukuvasta kokonaan. Vieressä ollut nuoripari katsoi heitä pahasti ja sanoi “hyi venäläisiä”.

Suomenvenäläisten kokema syrjintä on herkkä asia, sillä Venäjän uskotaan käyttävän sitä mahdollisesti Suomen vastaiseen vaikuttamiseen.

Cultura-säätiön ohjelmajohtaja Eilina Gusatinsky pitää kyselyn tuloksia rauhoittavina. Säätiön tehtävänä on edistää venäjänkielisten kotoutumista.

Vaikka alussa oli vaikeampaa, Marina Lappalainen ei ole kohdannut enää moneen vuoteen rasismia tai ikäviä kommentteja. Hän uskoo sen johtuvan siitä, että hän osaa suomen kieltä ja on mukana työelämässä.

– Suomalaiset ovat nykyään tottuneet siihen, että täällä on ulkomaalaisia ja he ovat samanvertaisia kuin muutkin, Lappalainen sanoo.

Suuri enemmistö kokee olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa

Marina Lappalainen arvioi, että hän on päässyt hyvin sisään suomalaiseen yhteiskuntaan. Apuna on ollut se, että hänellä on paljon suomalaisia ystäviä.