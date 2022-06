Taloustieteilijä teki laajaa huomiota saaneen raportin luontokadosta ja yllättyi bisnesmaailman reaktioista

Luonto, sen tarjoamat palvelut ja luontokato on hinnoiteltava. Tätä viestiä korosti taloustieteilijä, professori Sir Partha Dasgupta puhuessaan keskiviikkona hallituksen talousneuvoston tilaisuudessa.

Dasguptan viime vuonna julkaisema raportti , joka korostaa luonnon monimuotoisuuden taloudellista merkitystä , on saavuttanut laajaa kansainvälistä huomiota. Hän on Cambridgen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori.

Raportissa selvitetään perusteellisesti, kuinka taloudellinen kasvu on saavutettu luonnon kustannuksella. Luontoa tulisi ajatella yhtenä pääoman muotona taloudellisen ja sosiaalisen pääoman rinnalla.

Taustalaskelmissa on arvioitu, että luontopääoma on supistunut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Samaan aikaan vauraus on muutoin lisääntynyt.