"Työnantajat ovat tiedostaneet, että nämä ovat heidän tulevia työntekijöitään" – korona ja etäopetus haastoivat nyt ammattiin valmistuvat nuoret

Viimeiset pari vuotta ovat olleet opiskelijoille raskaita. Huolta on aiheuttanut osittainen siirtyminen etäopetukseen ja harjoittelun puuttuminen.

Kulunut lukukausi on kuitenkin ollut helpompi, kerrotaan pohjalaiskouluista; oppilaat ovat pystyneet opiskelemaan yhä enemmän lähiopetuksessa ja erilaista tukea, kuten pienryhmäopetusta, on ollut tarjolla.

Kevään aikana ammattiin valmistuneita on juhlittu pohjalaisissa ammattioppilaitoksissa.

Näytöt pystytty tekemään

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedun rehtori Sirkku Purontaus sanoo, että opiskelijoille on ollut helpompi löytää harjoittelupaikkoja.

Ainoastaan media-alalla opiskelevilla on ollut vaikeuksia tapahtumien puuttumisen vuoksi, mutta Purontauksen mukaan harjoittelut on silläkin alalla saatu hoidettua.

Käytännönläheisten alojen opiskelu etänä on herättänyt huolta korona-aikana ammattiin valmistuneiden taidoista pärjätä työelämässä.

Purontaus toteaa, että ammattitaitovaatimukset on saavutettu ja näytöt on pystytty tekemään normaalisti. Muutamassa tapauksessa on näyttö annettu oppilaitoksessa.