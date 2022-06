Suomalainen lastenkirjailija halusi tarjota sotaa paenneille lapsille naurua – Ella-kirjoja käännettiin ukrainaksi ja jaetaan nyt pakolaislapsille

– Ihan oikeissa kohdissa nauroivat. On aina ilo nähdä, miten nauru yhdistää ihmisiä. Jos me voidaan nauraa näinkin tiukassa tilanteessa yhdessä jollekin asialle edes hetken, niin maailma on pikkaisen turvallisempi paikka juuri sillä hetkellä, Parvela toteaa.