Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus ei viivästytä Suomen seuraavan suuren areenan rakentamista, sanoo Garden Helsinki

– Se on uhkakuva kaiken päällä, mutta tällä hetkellä se ei ole vielä meille konkretisoitunut niin, että oltaisiin enemmän pulassa kuin kukaan muukaan, hän sanoo.

Venäjän aggressiivisuus on tuonut sijoittamiseen ja rakentamiseen liittyvät riskit keskusteluihin, mutta yksikään sijoittaja ei ole vallitsevan maailman tilanteen vuoksi Everin mukaan vetäytynyt 800 miljoonan euron Garden Helsinki -hankkeesta ja vuokralaisneuvottelutkin ovat sujuneet erinomaisesti.

– Se riippuu siitä, mikä on kriisin pituus ja lopputulema. Tällä hetkellä se ei meitä viivästytä, mutta päivät eivät ole veljiä keskenään, Everi toteaa.

Jääkiekon MM-kisojen päänäyttämönä toimineen Tampereen uuden areenan onnistuminen rohkaisee helsinkiläisiä hallin rakentajia. Everi sanoo, että Tampereen areenan menestys on suuri ilo.

– Minulle ei ole mikään uutinen, että Tampereen Nokia-areena on lähtenyt erinomaisesti käyntiin. Tämänkaltaista tämä toiminta on. Meidän fiilistämme hankkeen puolella se on vain kasvattanut ja vahvistanut, Everi kertoo.