Katso susitutkijan mukaan harvinainen video, kun koira ajaa suden kotiovelta Kuhmoisissa – emäntä: "Häntä heiluu, eikä se ole alakynnessä"

– Kaisa ei hauku muuten kuin jos on erityislaatuista tilannetta. Katsottiin ikkunasta, että ei vitsit, pihassa on susi.

Asiantuntija: Näyttää nuorelta sudelta

– Niillä on vähän pallo hukassa, ne kulkevat nyt keväällä ja ovat lähteneet synnyinreviireiltään liikkeelle ja etsivät kaveria, omaa reviiriä lisääntymiseen.

"Kaisa on ollut kovin rohkea pennusta asti"

Kaisan emäntä Mari Turve on ylpeä koirastaan. Sen rotu on pyreneittenmastiffi ja se on koulutettu lauman vartiointiin.