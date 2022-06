Woltin ja Doordashin yrityskauppa sai viimeisen sinetin – Suomeen lupailluista verotuloista merkittävä osa jäänee saamatta

Woltin tämänhetkinen arvio kaupan tuomista verotuloista Suomelle on 400 miljoonaa euroa, mikä on noin 200 miljoonaa vähemmän kuin yritys esitti alkuperäisissä arvioissaan .

Kurssikehitys vaikuttaa verotuloihin

Wolt perustettiin vuonna 2014. Nykyään yritys toimii 23 maassa, ja sillä on yli 6 000 työntekijää. Doordash on New yorkin pörssiin listattu teknologiayritys, joka on perustettu vuonna 2013.