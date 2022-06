Neljän vuosikymmenen odotus päättyy tänään, kun Duran Duran konsertoi Helsingissä – tiesitkö nämä 5 faktaa brittiyhtyeestä?

Konserttikesä käynnistyy tänään torstaina 2. kesäkuuta näyttävästi, kun 1980-luvun jätti-ilmiöihin kuuluva Duran Duran nousee lavalle In The Park -konsertissa Helsingin Kaisaniemessa. Paikalle odotetaan noin 12 000 nostalgiannälkäistä kuulijaa.

Yhtyeen vuosikymmenten aikana radioaalloilla ja lukuisissa Hollywood-tuotannoissa megalomaanisiksi paisuneet hitit Rio, Ordinary World ja Hungry Like a Wolf ovat taatusti tuttuja myös heille, jotka eivät viettäneet nuoruuttaan 1980-luvulla.

Tiesitkö nämä asiat Duran Duranista?

Vuonna 1997 kuollut Walesin prinsessa Diana kertoi usein, että Duran Duran on hänen suosikkiyhtyeensä. (siirryt toiseen palveluun) Vuonna 2007 Lontoon Wembleyn stadionilla järjestetyssä Dianan muistokonsertissa Simon Le Bon sanoi 90 000-päiselle yleisölle olevansa valtavan otettu siitä, että Diana viittasi heihin kun häneltä kysyttiin lempiyhtyettä, olihan Diana heidän suosikkiprinsessansa. Dianan rakkaus Duran Duraniin käy ilmi myös The Crown -sarjassa, jossa yksinäinen prinsessa rullaluistelee Buckinghamin palatsissa Girls on Film -kappaleen raikuessa Walkmanissa.