Kotimaisesta kirjolohesta on nyt kaupoissa pulaa – vyyhti johtaa viime kesäiseen lohikalojen virukseen ja hätäteurastuksiin

Kaupoissa on ollut tänä keväänä paikoin pulaa kotimaisesta kirjolohesta, ja kuluttajalle se on näkynyt tyhjinä hyllyinä.

Kotimaassa kasvatetussa kirjolohessa on valtakunnallista saatavuusongelmaa, joka jatkuu S-ryhmän mukaan ainakin alkukesän ajan. Kotimaisen kirjolohen ajoittainen saatavuuspula vahvistetaan myös Keskosta eli K-ryhmästä.

– Saatavuusongelmia on laajastikin, mutta ne ovat kauppakohtaisia. Tämä on jokakeväistä: suomalaisen kirjolohen saatavuus on keväisin hankalampaa, kertoo Janne Vuorinen, osto- ja myyntijohtaja K-ryhmän päivittäistavarakaupasta.