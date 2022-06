Raisa Omaheimon kolumni: Kun ruokakulut nousevat, se vaikuttaa eniten jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin

Vaahtokarkkitesti (siirryt toiseen palveluun) oli 1960-luvulla suoritettu psykologinen koe, jossa nelivuotiaan eteen asetettiin vaahtokarkki. Lapselle kerrottiin, että jos hän jaksaa odottaa huoneessa herkun kanssa viisitoista minuuttia, hän saa toisen. Lapsi jätettiin huoneeseen ja häntä valvottiin. Osa malttoi odottaa, osalle houkutus oli liikaa: he söivät karkkinsa heti. Lasten menestymistä myöhemmässä elämässä tutkittiin, ja kävi ilmi että ne lapset, jotka malttoivat odottaa parempaa palkintoa, eli osoittivat hyvää itsehillintää, pärjäsivät elämässään paremmin melkein kaikilla tavoilla mitattuina. He tupakoivat vähemmän, opiskelivat pitempään ja olivat harvemmin ylipainoisia.

Samankaltainen argumentointi yksilön ominaisuuksista kuten yritteliäisyydestä, sinnikkyydestä ja tsemppaamisesta vaivaa myös keskustelua köyhistä suomalaisista. Köyhien ominaisuuksia on pohdittu, heitä on kannustettu itsehillintään ja neuvottu tekemään parempia valintoja .

Myöhempinä vuosikymmeninä vaahtokarkkitestiä on kritisoitu paljon (siirryt toiseen palveluun) . Yksi keskeinen kritiikin kohde on se, ettei tutkimuksessa huomioitu mukaan valittujen lasten vanhempien taustaa, esimerkiksi koulutus- tai tulotasoa. Kun nämä muuttujat otettiin tulosten tarkasteluun mukaan, huomattiin että itse asiassa samat ennusteet tulevista koulupoluista ja elämänhallinnasta olisi voinut vetää melkein suoraan vanhempien taustatiedoista, ilman mitään vaahtokarkkeja.

Taloudellisesti turvatuissa oloissa kasvavan lapsen on helppo odottaa palkintoaan – hän on tottunut siihen että aikuisten lupauksiin voi luottaa, hän tietää että karkkia on tarjolla jatkossakin. Taloudellisessa epävarmuudessa elävä lapsi taas tietää että välillä on hyödynnettävä tilannetta ja kaapattava mitä voi, koska se voi kadota tuossa tuokiossa.